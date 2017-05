Vrhniški svetniki enotni: Kemis naj se preseli na drugo lokacijo

Po požaru Kemisa na Vrhniki ne želijo več. (Foto: Damjan Žibert)

Vrhniški svetniki so sklenili, da je zdajšnja lokacija podjetja Kemis neprimerna za zbiranje in predelavo nevarnih odpadkov. Zato so zahtevali, naj se Kemis preseli na drugo lokacijo, ki bo ustrezala okoljskim in varnostnim pogojem.

"Takšen obrat ne sodi v bližino naselja, zlasti pa ne v bližino vodnih virov," je poudaril kemik in akademik Branko Stanovnik, ki je tudi Vrhničan. Po njegovi oceni je zaradi požara v Kemisu ušlo v zrak najmanj 2500 ton nevarnih snovi. Pojasnil je, da je večino snovi veter odpihnil stran od vrhniške občine proti jugozahodu države.

Stanovnik - njegova stališča so svetniki podprli z aplavzom - je dejal, da je primer vrhniškega Kemisa razgalil "vso zmešnjavo v državi" ob ukrepanju. Edina služba, ki je delovala, so bili po njegovih besedah gasilci. "Kemis je treba zapreti in za njim vse počistiti," je pozval. Dodal je, da bi takšen obrat rabil vsakotedensko kontrolo pristojnih služb, kar pa ni bila praksa.

V enem od sprejetih sklepov so svetniki izrazili pričakovanje, da bodo Agencija RS za okolje, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin javnost in občino takoj seznanili s podatki o kraju in času odvzema vzorcev, rezultati preiskav in kontaktnimi podatki, kje lahko občani pridobijo razlago rezultatov in druge informacije.

Ministrstvo za okolje in prostor so svetniki pozvali, naj nemudoma oblikuje strokovno komisijo za nadzor sanacije okoljskih posledic požara, v kateri bosta poleg predstavnikov ministrstva in pristojnih državnih institucij tudi predstavnika občinskega sveta in Civilne iniciative Sinja Gorica. Od družbe Gorenje kot lastnice Kemisa pa pričakujejo kritje stroškov sanacije in poplačilo povzročene škode.

Finančno in strokovno pomoč pri odpravi posledic požara v Kemisu vrhniški svetniki pričakujejo tudi od vlade. Obenem so vlado pozvali, naj pospeši tako pridobivanje informacij o posledicah požara kot postopke reševanja okoljske problematike na Vrhniki. Svetniki so tudi sklenili, da se bodo v občinskem proračunu v prihodnje del sredstev namenili sistematični raziskavi stanja okolja.

Šestan bolj prizanesljiv

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je bil v oceni ukrepanja bolj prizanesljiv - prvo intervencijo ob požaru je označil za zgledno. Pohvalil je ukrepanje gasilcev, zdravstvenega osebja, policije in drugih služb. Tudi vrhniški občinski štab civilne zaščite je po njegovem mnenju dobro deloval.

Kot ključno težavo pa je Šestan navedel nekoordinirano vključevanje služb, ki so ugotavljale okoljske vplive požara. Po njegovih besedah so zaradi tega zamujale informacije o vplivu požara na zdravje ljudi, posledično pa tudi navodila za samozaščitno ravnanje. Izrazil je obžalovanje, da je zaradi tega prihajalo občasno do zmede, ki je med Vrhničani upravičeno povzročila nezaupanje.

Nanut svetnike le še razjezil

Slabo voljo med svetniki je izzval direktor Kemisa Emil Nanut z izjavo, da bo del posledic požara po najboljših močeh saniralo podjetje, "del pa jih bo mati narava". Po njegovih besedah še vedno ni znan vzrok požara, z odgovorom pa bodo postregli kriminalisti. Zavzel se je za ustanovitev lokalne skupine, ki bi nadzirala obratovanje Kemisa. V njej bi bili tudi predstavniki lokalne skupnosti.

Ukrepi še veljajo

Po navedbah vodstva podjetja so v Kemisu na dan požara, 15. maja, skladiščili 1402 ton odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov. Od nevarnih odpadkov jih je zgorelo, ali pa jih je ogenj le oplazil, dobrih 456 ton. Med drugim so imeli v Kemisu skladiščeno tudi eno tono pesticidov.

Na seji so svoje povedale tudi različne službe, ki so ugotavljale posledice požara. Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so jim zatrdili, da ukrepi do nadaljnjega še vedno veljajo. To pomeni, naj se ljudje pri aktivnostih na prostem ne dotikajo predmetov ali zemlje oziroma peska, trave ter ostalih rastlin, ki bi lahko bile onesnažene. Če se pri gibanju zelo praši, pa omejijo takšne aktivnosti na prostem. Vrtci in šole morajo to navodilo upoštevati dosledno.

NIJZ svetuje še, naj travo na vrtovih, zelenicah pokosijo in zavržejo, odsvetujejo uživanje pridelkov, ki so bili pridelani na zadimljenem območju in uživanje rib iz lokalnih vodotokov.

Na Agenciji za okolje pa so zagotovili, da je analiza tal pri enem od vrtcev pokazala, da so koncentracije nevarnih dioksionov in furanov desetkrat nižje od najstrožje postavljene meje v sosednji Avstriji.

Zaključki, ki so jih na podlagi doslej izvedenih analiz, oblikovali na Arsu, kažejo, da je bil potok Tojnica katastrofalno onesnažen, so se pa koncentracije kritičnih onesnaževal v tednu po požaru v potoku močno znižale.