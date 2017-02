Vrhunec večdnevnih pustovanj na Ptuju, v Cerknici in Cerknem

Tradicionalnega kurentovanja na Ptuju se vsako leto udeleži več deset tisoč ljudi. (Foto: Langerholc)

Na tradicionalni mednarodni povorki na Ptuju, ki si jo vsako leto ogleda več deset tisoč ljudi iz Slovenije in tujine, bodo nastopili kurenti, orači, piceki in nekateri drugi značilni liki iz Slovenije. Sodelovale bodo tudi maske iz drugih evropskih držav, denimo Belgije, Hrvaške in Nemčije.

Na karnevalu v Cerknici se bodo tudi letos predstavili tradicionalni liki in velike figure na čelu s pramaterjo Uršulo in ščuko velikanko, ki še posebej nestrpno čaka na pomlad in z njo na vodo. Poleg Butalcev in polhov bo mogoče videti tudi Uršulino potomko Lizo, povodnega moža Jezerka, butalskega ježa, mogočnega zmaja, napovedujejo v Cerknici, ki se v pustnem času prelevi v Butale.

V Cerknem bodo v okviru tradicionalne laufarije tamkajšnji laufarji prebrali Pustu obtožnico. V njej ga bodo obtožili za vse, kar se je slabega zgodilo v zadnjem letu.

Pustno povorko v Šenčurju, ki si jo bo ogledal predsednik Pahor, bodo pripravili člani društva Godlarji. Napovedujejo jo kot največjo gorenjsko pustno povorko.

V okviru Istrskega karnevala pa bo po sobotni povorki v Kopru danes na vrsti portoroška pustna povorka. Iz Lucije proti Portorožu bo krenila ob 13. uri.

Pustne povorke so bile v številnih krajih tudi v soboto, v Ljubljani se je trlo obiskovalcev in pustnih mask.