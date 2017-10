Vroče v Piranskem zalivu: za srečanja slovenskih in hrvaških policijskih čolnov vzrok spet školjčišča?

V Piranskem zalivu se razmere kot kaže še dolgo ne bodo umirile. Čeprav si premierja obeh držav, Miro Cerar in Andrej Plenković, v pismih podajata diplomatsko žogico in pozivata k nadaljevanju dialoga, hrvaški premier je Cerarja ravno danes znova povabil v Zagreb, je v zalivu vedno bolj pestro.

Od razglasitve razsodbe arbitražnega sodišča je slovenska policija po navedbah virov v Piranskem zalivu obravnavala več kot 300 spornih dogodkov.

Po sredinem dogodku, ko je zaradi dveh hrvaških državljanov, ki sta poskušala širiti školjčišče, posredovala slovenska policija, se je zgodil nov incident.

Kot je za 24ur.com povedal novinar Jaka Vran, sta se eden drugemu približala slovenski in hrvaški policijski čoln. Neuradno naj bi bila zopet vzrok školjčišča, a policija za zdaj tega še ni potrdila. Na njihovo uradno različico dogodkov še čakamo.

Od razglasitve sodbe že več kot 300 spornih dogodkov

Od razglasitve razsodbe arbitražnega sodišča je slovenska policija po navedbah virov v Piranskem zalivu sicer obravnavala že več kot 300 spornih dogodkov. Komaj včeraj so možje postave ob izvajanju nadzora v slovenskem morju okrog 11.30 opazili namero dveh oseb na čolnu s hrvaškimi registrskimi tablicami, ki sta želela razširiti svoje školjčišče. Ob preverjanju okoliščin so ugotovili, da osebi za postavitev dodatne vrste v nasadu školjk nista imeli soglasja slovenskih pristojnih organov.

V bližini je bilo tudi plovilo hrvaške policije. Slovenska policija je na kraj napotila policijski patruljni čoln. Policisti so izrekli opozorilo osebam na čolnu in hrvaškim policistom, da se nahajajo v slovenskem morju.

Slovenska policija je tudi obvestila pristojni okoljski inšpektorat in zagotovila, da sta osebi počakali na mestu do prihoda pristojnega inšpektorja.

Istrska policija se je včeraj odzvala s sporočilom, da je s svojimi plovili v Piranskem zalivu kot običajno varovala in nadzorovala mejo na morju ter pri kršitvi mejne črte opozarjala slovenska plovila. Dodali so, da bodo to počeli še naprej in v tovrstnih primerih ščitili hrvaške ribiče. Za Hrvaško je sicer meja na sredini Piranskega zaliva.