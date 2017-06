Vroč, junijski petek: rekordno topla noč v Ljubljani, konec šole in gneča na cestah

Vozniki lahko danes na cestah pričakujejo povečan promet, kar gre pripisati lepemu vremenu in prvemu počitniškemu koncu tedna. Promet bo povečan predvsem iz notranjosti države proti Primorski in Hrvaški Istri ter iz smeri Avstrije proti mejnima prehodoma Gruškovje in Obrežje, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru.

Gostota prometa bo zelo visoka tudi v soboto dopoldne in v nedeljo popoldne. Največje zastoje Prometno-informacijski center pričakuje na vzhodni in južni ljubljanski obvoznici pa tudi na koncu primorske avtoceste iz smeri Kopra proti mejnima prehodoma Dragonje in Sečovlje. Na podravski avtocesti pa pričakujejo zastoj v smeri mejnega prehoda Gruškovje.

Pred odhodom na pot se pozanimajte o razmerah na cestah.

Voznikom priporočajo veliko mero strpnosti. Priporočajo, da se vsi, ki se lahko, na pot odpravijo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Zaradi gostote prometa se zastojem ne bo mogoče v celoti izogniti, vendar lahko vozniki uporabijo manj obremenjene mejne prehode.

Stanje na cestah lahko vozniki preverijo na spletni strani promet.si. Čakalne dobe na mejnih prehodih so zapisane tudi na spletni strani policija.si. Pomagajo pa si lahko z mobilno aplikacijo DarsPromet+.

Če se odpravljate na pot, imejte v avtomobilu dovolj vode. (Foto: iStock)

Rekordno topla noč v Ljubljani, temperatura ni padla pod 23,9 stopinj

Danes in v soboto se obeta tudi velika toplotna obremenitev. Po napovedih meteorologov bo namreč sončno in vroče z najvišjimi temperaturami med 30 in 35 stopinjami ali celo malenkost več, pravijo na Ageniciji RS za okolje (Arso) in dodajajo, da bodo v nedeljo popoldne po trenutnih napovedih nevihte zajele večji del države in poskrbele za manjšo osvežitev.

Tudi danes se bodo predvsem popoldne pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Manj verjetne bodo na Primorskem. Pihal bo zahodni veter.

Na Arsu pravijo, da je bila v Ljubljani in Dobličah pri Črnomlju minula noč rekordno topla, saj temperatura zraka ni padla pod 23,9 stopinj oziroma 25,6 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno, sredi dneva in popoldne bodo možne posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, v alpskih dolinah okoli 13, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj C.

Opozarjajo še, da bo sredi dneva in popoldne bo v večjem delu Slovenije velika toplotna obremenitev.

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana zaradi povečanih toplotnih obremenitev priporočajo zadrževanje v ohlajenih prostorih. Opozarjajo, da je treba piti več vode. Za hlajenje priporočajo tudi tuširanje ali kopeli.

V teh dneh ne smemo pozabiti niti na zaščito pred soncem. V času njegove največje moči, to je med 10. in 16. uro, se zaščitimo s sončnimi očali, pokrivalom za glavo ter zaščitno kremo.