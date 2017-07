Arso opozarja: Večji del Slovenije bodo spet zajele močnejše nevihte in krajevna neurja

Do večera se bodo nevihte razširile nad večji del Slovenije. (Foto: Thinkstock)

Močne nevihte in neurja, ki so se včeraj razbesnela nad sosednjo Avstrijo, lahko danes prinese tudi nad naše kraje. Agencija RS za okolje (Arso) je namreč izdala opozorilo, da so popoldne in zvečer po Sloveniji možne močnejše nevihte in krajevna neurja.

Drugi letošnji vročinski val je sicer včeraj dosegel vrhunec, temperature ponekod na vzhodu in jugovzhodu države so dosegle celo 36 stopinj Celzija. Danes pa bo vročina nekoliko popustila, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na jugovzhodu do 33 stopinj Celzija. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. "Posamezne plohe in nevihte bodo v zahodni in severni Sloveniji nastale že dopoldne, popoldne in zvečer pa se bodo razširile nad večji del Slovenije in se ponekod zavlekle v noč. Možna bodo tudi krajevna neurja," so zapisali na Arsu. Pihal bo jugozahodni veter.

Kakšno bo vreme v vašem kraju lahko preverite tukaj.

V prihodnjih dneh pričakujemo občutnejšo ohladitev

Jutri bo v notranjosti Slovenije sprva oblačno s kakšno kapljo dežja, na Primorskem in v Pomurju pa delno jasno. Čez dan bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod spet zavlekle v večer. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 24 do 29, v južnih krajih okoli 30 stopinj Celzija.

V četrtek bo delno jasno in večinoma suho. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

V petek se bo oblačnost povečala, pojavljale se bodo krajevne padavine.