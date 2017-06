Vročinski val bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega tedna, sušne razmere se slabšajo, povečuje se požarna ogroženost

Zajel nas je vročinski val, ki se bo po najnovejših izračunih Agencije RS za okolje (Arso) nadaljeval vsaj do sredine prihodnjega tedna. Ob koncu tega tedna bodo temperature dosegle že okoli 35 stopinj Celzija.

Danes bo pretežno jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne bodo krajevne vročinske nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Vročinske nevihte so napovedane tudi za četrtek in petek.

Kot opozarjajo vremenoslovci, bodo kljub vročinskim nevihtam razmere vedno bolj sušne, nižali se bodo vodotoki, tudi požarna ogroženost v naravnem okolju se bo povečevala.

Vročinski val bo še poslabšal sušne razmere v državi, zato pristojni pozivajo k smotrni uporabi pitne vode. (Foto: Reuters)

Na Obali padlo zgolj slabih deset odstotkov padavin

Pomanjkanje padavin v letošnji rastni sezoni se že razvija v kmetijsko sušo. Kot navajajo na Arsu, je suša zajela severovzhodni, jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije. Od sredine maja do konca druge dekade junija je na obalnem območju padlo le okoli 9 mm dežja oziroma slabih 10 odstotkov glede na dolgoletno povprečje (1981–2010). Drugod po Sloveniji se je skupna količina padavin v primerljivem času gibala med 50 do 65 odstotkov v primerjavi z dolgoletnim povprečjem.

Na Arsu še opozarjajo, da se bo zelo verjetno po nižinah povečala tudi koncentracija ozona, zato bodo lahko imeli občutljivi ljudje težave z dihali.

Se bo pa zaradi visokih temperatur precej ogrelo tudi morje in ostale kopalne vode, ki bodo nudile prijeten način za kratkotrajno ohladitev.

Kdaj sploh govorimo o vročinskem valu?

Ste se kdaj vprašali, kako meteorologi sploh določijo, kdaj se vročinski val začne in kdaj konča? V Slovenskem meteorološkem društvu imajo odgovor tudi na to vprašanje. "Nastanek vročinskega vala je povezan z dotokom toplega zraka, ki je lahko po izvoru morsko-tropska zračna masa ali pa celinsko-tropska zračna masa. Zračna masa mora vztrajati nad našimi kraji vsaj nekaj dni, drugače ne moremo govoriti o vročinskem valu, ampak le o prehodnem vročem dnevu ali dveh. Ko govorimo o lastnostih zračnih mas, seveda ne pričakujemo tropskih razmer, tako kot pozimi, ko nas lahko dosežejo polarne zračne mase, ne govorimo o polarnih razmerah in mrazu."

Meteorološka stroka v Sloveniji se je v okviru Slovenskega meteorološkega društva lotila priprave strokovnih podlag za definicijo vročinskega vala. Na podlagi strokovnih analiz je Slovenija razdeljena na tri podnebna območja, kot kriterij za nastop vročinskega vala pa so določene mejne vrednosti povprečne dnevne temperature zraka, ki morajo biti presežene vsaj tri dni zapored:

Celinsko podnebje (osrednja, JV in SV Slovenija) Tpovp >= 24°C,

Zmerno podnebje hribovitega sveta (Gorenjska, Notranjska in dvignjen svet Štajerske in Dolenjske ) Tpovp >= 22°C,

Omiljeno sredozemsko podnebje (Primorska) Tpovp >= 26°C.

"Temperaturne razmere in dnevni temperaturni razpon (razlika med najvišjo in najnižjo dnevno temperaturo zraka) je večji ob nižji zračni vlagi in manjši ob višji zračni vlagi, je pa v slednjem primeru tudi bolj soparno. Veter prav tako zmanjšuje temperaturni razpon, poleg tega pri zelo visokih temperaturah (recimo nad 37°C) ne prispeva k odvajanju toplote s telesa, ampak še dodatno kot fen greje telo, da še težje izločamo odvečno toploto v okolico. Zato za prebivalstvo 'vročina' ni enaka 'vročini', ampak je potrebno upoštevati večje število parametrov. Povprečna dnevna temperatura zraka nekako zajema tako vpliv zračne vlage kot vetra. Večinoma so v primerih, ko so preseženi pragovi povprečne dnevne temperature za nastop vročinskega vala, maksimalne temperature vsaj nad 30 stopinj Celzija, minimalne pa tam okoli 17 stopinj Celzija ali več," še pojasnjujejo na Arsu.

Vročina zelo neugodno vpliva na živa bitja, ki lahko zaradi pregretja doživijo tudi nevarno vročinsko kap. Kako se zaščititi pred vročino, lahko preberete v članku Vročina se bo stopnjevala, v petek celo do 35 stopinj. Bodite previdni, zaradi pregretosti namreč tvegate vročinsko kap.