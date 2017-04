Turizem si lahko oddahne, cesta čez Vršič bo popolnoma zaprta le pet dni

Pred kratkim je prebivalce Trente z okolico razburila novica, da naj bi država zaradi prenove odseka ceste čez prelaz Vršič to popolnoma zaprla za pet mesecev. Ker bi s popolno zaporo zadali hud udarec okoliškemu turizmu, so našli primernejšo rešitev, ki bo cesto zaprla le za pet dni.

Z 18. aprilom začne veljati delna zapora

Na Direkciji RS za infrastrukturo pričenjajo z obnovo ceste na Vršič, R1-206, in sicer na odseku 1043 Ruska cesta (Erika - Vršič) v dolžini dobrega kilometra. Izvajalec, podjetje Inkaing d.o.o., s katerim je bila podpisana pogodba za izvedbo del v vrednosti dobrega pol milijona evrov, je že pričel s pripravo za gradnjo.

Kot je sporočila Nina Peternel s Turizma Kranjska Gora, bo potrebno na tem delu sanirati tudi devet metrov visok, močno dotrajan zid. Del, ki potekajo na višini, na tem odseku pet metrov široke ceste, drugače kot s popolno zaporo, ni mogoče izvesti.

Cesta čez prelaz Vršič bo popolnoma zaprta pet dni. (Foto: Direkcija RS za infrastrukturo)

Cesta na Vršič seveda poteka v visokogorju, zato je gradbena dela možno izvajati le od pozne pomladi do zgodnje jeseni, ob tem pa je potrebno organizirati dela po posebnimi pogoji, saj je prostor za manevriranje s stroji in servis gradbišča, na primer dovoz in odvoz strojev ter materiala, zelo omejen. Ob tem je pri vzpostavitvi prevoznosti potrebno delovišče organizirati tako, da je zagotovljena osnovna varnost vseh, tako tistih na gradbišču, kot tudi udeležencev, ki prečkajo gradbišče. To se bo v konkretnem primeru raztezalo na 1,3 kilometra dolgem potezu, je dejala Peternelova.

Med 18. aprilom in 7. majem bo zapora delna, promet pa voden izmenično enosmerno. Občasno bo prihajalo do enournih popolnih zapor. Promet bo dovoljen za osebna vozila, avtobuse in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 7,5 tone. Med 8. majem in 15. junijem bo prometni režim za osebna vozila in tovorna vozila enak, za avtobuse pa promet ne bo dovoljen. Obvoz zanje bo potekal prek prelaza Predel.

Vsem voznikom in uporabnikom ceste čez prelaz Vršič se zahvaljujejo za potrpežljivost in strpnost v času gradbenih del.

Med 8. majem in 15. junijem bodo vzpostavili petdnevno popolno zaporo za ves promet z obvozom prek Predela. Datum zapore bodo sporočili naknadno, saj je vezan na dinamiko izvedbe del. Med 15. junijem in 18. septembrom nato sledijo delne zapore, izmenično enosmerni promet pa bo voden ročno ali s semaforji.

Od 18. septembra do začetka za dela neprimernih vremenskih razmer bo od ponedeljka do četrtka med 8. in 17. uro ter ob petkih med 8. in 15. uro popolna zapora. V preostalih terminih bo promet možen za vsa vozila.

Voznikom in uporabnikom ceste se na direkciji zahvaljujejo za potrpežljivost in strpnost v času gradbenih del. (Foto: POP TV)

Promet bo nekaj časa urejen preko začasnih mostov

Na direkciji si prizadevajo, da bi bila dela tako na kranjskogorski kot na bovški strani prelaza zaključena v najkrajšem možnem času, zato so dela na odseku 1028 Erika-Vršič-Trenta, kjer je predvidena rekonstrukcija dveh mostov preko hudournika pri Šubci in hudournika v Trenti, usklajena z deli na odseku 1043 (Erika-Vršič) in bo promet v času del urejen preko začasnih mostov Maybe, izmenično enosmerno s semaforji.

Zapori ceste se zaradi zahtevnih okoliščin dela, ozke ceste in strojev, ki zasedejo praktično celotno vozišče žal ni možno izogniti. Poleg tega se dela v visokogorju lahko izvajajo krajši čas, saj so za izvedbo posameznih del nujni ustrezni klimatski pogoji. Zaradi režima delnih zapor se bodo dela predvidoma zavlekla tudi v 2018. Zapore v prihodnjem letu so odvisne od izvedenih del v letošnjem letu.