Ste vedeli, da se vsaj 40 podjetij v Sloveniji ukvarja z vesoljsko tehnologijo?

Na Brezovici je podjetje Duol, ki dela napihljive hale za tenis ali nogomet. Ker njihove hale prenesejo temperature tako na mrzlem sibirskem mrazu kot v vročini v Katarju, so postali zanimivi za Naso. Zdaj skupaj z njimi razvijajo kupolo za bivanje na Marsu.

V Trbovljah je podjetje Dewesoft. Njihovo programsko opremo in merilne instrumente imajo na Nasinem strelišču za rakete, za ruski vesoljski program so razvili posebno napravo, ki so jo poslali na mednarodno vesoljsko postajo in odkriva luknje v vesoljski postaji. Pred njihovo napravo so morali razstaviti polovico vesoljske postaje, da so ugotovili, kje je luknja.

Spoznali smo tudi skupino študentov, ki dela raketo, ki jo bodo jeseni poslali 100 kilometrov v orbito, bili pa smo tudi v ljubljanskem podjetju Sinergise. Lani so zmagali na svetovnem tekmovanju Evropske vesoljske agencije. To, kar je njim uspelo, ni še nikomur na svetu. Razvili so posebno programsko opremo za dekodiranje podatkov iz satelita, ki je skrajšal prikaz satelitskih posnetkov z nekaj dni ali ur na nekaj sekund. Marsikdo ni verjel, da prihajajo iz majhne Slovenije, iz podjetja s 35 zaposlenimi, saj sta takšne podvige doslej delala le Google in Microsoft.

Izvedeli pa boste tudi, kje nastaja slovenski satelit, ki ga bodo kmalu izstrelili v orbito.