Vsak tretji klop prenaša boreliozo, največ meningitisa na Koroškem, Gorenjskem, Notranjskem in v Ljubljani

Klopni meningoencefalitis je izjemno huda bolezen. V zadnjih 20 letih je zaradi njega v Sloveniji umrlo 14 ljudi, eden tudi lani. Tisti, ki preživijo, imajo lahko hude posledice.

Največ okuženih klopov je na Koroškem, Gorenjskem in Notranjskem ter v Ljubljani oziroma okolici, najmanj pa na Primorskem in Dolenjskem. Lymska borelioza je prisotna povsod, kjer so prisotni klopi. S spovzročiteljem borelioze je okužena tretjina klopov v Sloveniji.



Proti boreliozi cepivo ne obstaja, proti meningitisu pa ga imamo, zato je cepljenje zelo priporočljivo. Sploh za ljudi, ki se veliko zadržujejo na prostem. Za zdaj je to cepljenje je še vedno samoplačniško in poteka v treh odmerkih. A so na vidiku vendarle spremembe - v pripravi so postopki za to, da bi najprej brezplačno cepili najprej dve generaciji - eno generacijo malčkov in eno generacijo starejših ljudi. A žal postopki pri nas trajajo zelo dolgo ... Več o vsem tem nocoj v 24UR Inšpektor.