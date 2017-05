Vse bolj vroče bo, segrevajo se tudi kopalne vode. Slovensko morje ima okoli 20 stopinj

"Konec tedna bo prijetno toplo, ne bo pa še vroče. Temperatura zraka bo čez dan okoli 25°C," so v petek tvitnili vremenoslovci.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes pretežno jasno, občasno ponekod zmerno oblačno. Čez dan bo pihal šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, še bo pihal šibak vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija.

Previdno na soncu, UV indeks je visok. (Foto: iStock)

Čez teden med 25 in 30 stopinj Celzija

V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme. V torek proti večeru bodo v gorskem svetu posamezne nevihte. Še nekoliko topleje bo.

Od srede do nedelje bo ob dopoldnevih dokaj sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Manj verjetne bodo ob morju. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma med 25 in 30 stopinj Celzija.

"Kopalne vode se počasi grejejo. Slovensko morje ima od 20 do 21 stopinj, Blejsko jezero 18 do 19, Bohinjsko pa 15 do 16 stopinj Celzija," so na Twitterju še sporočili vremenoslovci.

