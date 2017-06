Vse oči uprte v Haag: prvič v zgodovini bo dokončno določena meja med Slovenijo in Hrvaško

Odštevamo ure do zgodovinske odločitve, ko bo po vseh incidentih, zapletih in političnih preigravanjih končno jasno, kje poteka meja med Slovenijo in Hrvaško. Pred razglasitvijo sodbe v državnem zboru in vladni palači vlada precejšnje zatišje. Predsednik Pahor je še enkrat poudaril, da je treba odločitev spoštovati, minister Erjavec pa, da bo dokončno tudi zaključen proces osamosvojitve Slovenije.