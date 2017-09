'Vsi državljani smo različni in vsi prispevamo k družbi'

Sara Bevc Jonan je prišla v Slovenijo leta 2003 iz Iraka, pred grožnjo vojne. Danes med drugim uči slovenske diplomate. Svjetlana Fajfer je dobitnica nagrade za vrhunske znanstvene in razvojne dosežke na področju fizike osnovnih delcev; tudi njena zgodba je na nek način zgodba iz vojne. Noah Charney, ameriški pisatelj in umetnostni zgodovinar, je v Slovenijo prišel zaradi ljubezni. Danes nagrajena režiserka, kolumnistka in pisateljica Ivana Djilas je leta 1999 v Slovenijo prišla iz kaosa Miloševičeve Srbije. O sebi, o drugih, ki so prišli v Slovenijo in tu ostali, o tistih, ki tu živimo že od rojstva, o izjemnem košarkarju Anthonyju Randolphu, o nas in vas ... o vseh, ki živimo tu ... pravi: "Jaz mislim, da smo vsi državljani različni in prispevamo k družbi. In sobivamo. Se navadimo na neko okolje in na neke navade in prinesemo neke svoje in se tu najde nek kompromis. To je bistvo sobivanja."



