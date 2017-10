Wolf: Tožili bomo Slovenijo za 85 milijonov evrov

Poslovnež Walter Wolf je v Karlovcu napovedal, da bo tožil Slovenijo zaradi obtožb v primeru Patria. Karlovško sodišče je sicer Wolfa ravno danes oprostilo obtožb o zlorabi v gospodarskem poslovanju. Obtožen je bil, da je leta 2003 karlovško tovarno obutve KIO oškodoval za 111.000 kun (dobrih 14.000 evrov).

Po današnji razsodbi, ki sicer še ni pravnomočna, je 78-letni Wolf stopil pred novinarje, ki jim je potrdil, da bo zagotovo tožil Slovenijo.

"Tožili bomo Slovenijo za 100 milijonov dolarjev (85 milijonov evrov), kajti kako lahko plačam (predsedniku SDS Janezu) Janši, če ga do sodišča nikoli v življenju nisem videl. Mene balkanska politika ne zanima, ker grem v posel, ko se zasluži dober denar, tudi z vragom, ni pomembno, ali je levo ali desno," je dejal Wolf.

Kot je dodal, se bo tožbi proti Sloveniji posvetil, ko bo končan postopek na Hrvaškem.

Walter Wolf bo tožil Slovenijo. (Foto: Damjan Žibert)

Tudi proti Wolfu primer zastaral

Wolf je bil v Sloveniji med osumljenimi v aferi Patria, a je kazenski pregon zoper njega avgusta 2015 zastaral. Sredi sojenja je namreč odšel v Kanado, zato ga je sodišče izločilo iz postopka in spomladi 2013 zanj izdalo mednarodno tiralico. Kanadski policisti so ga aretirali januarja 2015, a je bil nato ob plačilu varščine izpuščen na prostost. Nato pa je kanadski minister za pravosodje umaknil slovensko prošnjo za Wolfovo izročitev, saj kanadsko sodišče zaradi procesnih in pritožbenih rokov izročitvenega postopka ne bi moglo izpeljati do nastopa absolutnega zastaranja. Prav tako je bil Wolf med obtoženimi v zadevi Patria v Avstriji, kjer mu zaradi odsotnosti sodbe niso izrekli.

Tožba proti Wolfu zaradi domnevnega pranja denarja

Slovensko specializirano državno tožilstvo je zoper Wolfa julija letos vložilo tožbo zaradi domnevnega pranja denarja. Kot je poročal POP TV, gre za 2,3 milijona evrov, ki naj bi jih Wolf dobil od dela provizije Patrie pri poslih za dobavo oklepnikov Slovenski vojski.

Wolfovo ime so pred leti omenjali tudi med preiskavo o domnevnem podkupovanju pri nakupu finskih oklepnikov za hrvaško vojsko, a hrvaško tožilstvo ni našlo elementov za kazenski pregon.

Sojenje v primeru KIO

Sojenje na karlovškem sodišču v primeru KIO je medtem trajalo 13 let. Karlovško županijsko tožilstvo je napovedalo pritožbo na današnjo odločitev sodišča, ki mu ni uspelo dokazati obtožb proti Wolfu za spodbujanje gospodarskega kriminala v podjetju KIO. Wolfa so bremenili, da je kot bivši lastnik karlovške tovarne spodbujal takratnega direktorja podjetja Iva Maglico k zlorabi v gospodarskem poslovanju, kot tudi, da je zase obdržal 111.000 kun (14.000 evrov) od prodaje ene od Kiovih prodajaln v Srbiji. Maglica naj bi vodil prodajo trgovine v Srbiji, denar pa je nakazal Wolfu.

Sodnica Sanda Janković je danes dejala, da so nedvomno ugotovili, da je 20.000 evrov od prodaje trgovine v Valjevu končalo na Wolfovem zasebnem računu, vendar jim ni uspelo nedvoumno dokazati, da celotnega zneska ni izplačal delavcem. Spornih je bilo 15.000 evrov, ki naj bi jih delavcem izplačali kot nadomestilo za prevoz. Kot je pojasnila sodnica, v primeru, da dejstva niso nedvoumno dokazana, mora sodišče odločiti v prid obtoženca.

Karlovško sodišče je leta 2011 na prvem sojenju v primeru KIO obsodilo Wolfa na dve leti in pol zapora, a je hrvaško vrhovno sodišče razveljavilo prvostopenjsko sodbo in vrnilo sojenje na začetek, potem ko so se pojavili seznami delavcev, ki so dobili denar.

Wolf je danes napovedal, da bo družba British American Tobacco (BAT) verjetno tožila Hrvaško ali sodnico zaradi finančne škode, ki jo je obtožba povzročila njeni blagovni znamki Walter Wolf.

Podjetnik je novinarjem v Karlovcu med drugim povedal, da je bila za njega največja žalitev, ker je sojenje potekalo zaradi 20.000 evrov. Pojasnil je, da je kot podjetnik v formuli 1 zagotavljal milijon dolarjev mesečno za plače 85 delavcev.