Z akcijo 'Šolar na smuči' brezplačno učenje smučanja doslej omogočili že 7000 otrokom

Vsak otrok bi vsaj enkrat moral stopiti na smuči in izkusiti užitek spuščanja po belih strminah. In ta teden bo brezplačno na kar šestih slovenskih smučiščih to možnost imelo 3000 slovenskih šolarjev, ki so se prijavili na projekt 'Šolar na smuči'. Ta namreč že četrto leto otrokom omogoča vsaj en dan brezplačnega učenja smučanja.