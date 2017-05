Z depresijo v nosečnosti in po porodu se srečuje že vsaka šesta mama

Bodoče mame velikokrat skrbi, ali bodo kos nalogi, ki jih z rojstvom otroka čaka. (Foto: iStockphoto)

Depresija v nosečnosti in po rojstvu otroka ni prav nič neobičajen pojav, saj se z njo sreča vsaka šesta ženska, ki je rodila, ob današnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja mater navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Nosečnost, rojstvo otroka in materinstvo je za vsako žensko velika življenjska prelomnica, občutki ob tem pa so lahko mešani, med drugimi pridejo tudi skrbi, utrujenost in žalost. Običajno ti občutki hitro izzvenijo, če pa vztrajajo, obstaja možnost, da ima ženska depresijo.

Dolgotrajna žalost in izguba zanimanja za svet okoli nas

Depresija je bolezen, za katero sta značilni dolgotrajna žalost in izguba zanimanja za dejavnosti, v katerih običajno uživamo, ob tem pa s težavo poskrbimo za vsakodnevna opravila. Takšne težave trajajo vsaj dva tedna. Osebe z depresijo se običajno soočajo tudi z izgubo energije, spremembo teka in spanja, tesnobo, zmanjšano zmožnostjo koncentracije, neodločnostjo, nemirom, občutkom, da niso nič vredne, krivdo, brezupom, mislimi na samopoškodovanje ali samomor.

Znaki depresije v nosečnosti so poleg zgornjih še nespečnost, trdovratne slabosti, številne telesne tegobe, razdražljivost, nerealen pesimizem, pretirana zaskrbljenost glede manj pomembnih stvari, črnogledost glede svoje in otrokove prihodnosti, so navedli na NIJZ.

Nemoč, jokanje, nespečnost ...

Med znaki poporodne depresije so lahko tudi občutek, da ženska ne zmore vsega, pogosto jokanje brez pravega razloga, trdovratna nespečnost, nezmožnost, da bi se z dojenčkom dobro "ujela" in dvom, da je ženska zmožna poskrbeti za otroka in zase.

Obporodna depresija se najbolje ozdravi s strokovno pomočjo. Pomagajo tako pogovorne terapije kot zdravila, med njimi tudi takšna, ki jih lahko varno jemljejo med nosečnostjo in dojenjem. Če pa se obporodne depresije ne zdravi, lahko traja mesece ali se ponavlja še vrsto let. To lahko slabo vpliva na zdravje matere in na otrokov razvoj.

Vsaka ženska lahko za ohranjanje dobrega počutja v nosečnosti in po rojstvu otroka naredi to, da dobro skrbi zase, se redno prehranjuje in uživa pestro mešano prehrano, si tudi odpočije in se naspi, poleg tega naj bo redno telesno aktivna. Redno naj si vzame nekaj časa samo zase in čas s partnerjem. Prav tako naj neguje stike z družino in prijatelji ter naj se pogovarja z drugimi nosečnicami, materami in starši o njihovih izkušnjah.