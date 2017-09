Z dražbo superg neverjetnega Luke Dončića za mlade športne upe zbrali kar 30.000 evrov

Za superge, s katerimi je mladi slovenski košarkar Luka Dončić odigral vse pomembnejše tekme evropskega prvenstva, tudi finalno, so na dražbi v okviru projekta Botrstvo prodali kar za 30.000 evrov. Dražba se je sicer začela pred tednom dni z izklicno ceno 129 evrov, kolikor točk je Dončič dosegel na evropskem košarkarskem prvenstvu. Z zbranim denarjem bodo pomagali na športni poti več obetavnim mladim košarkarjem, ki so se znašli v hudi življenjski stiski.

Končno ceno 30.000 evrov je prispevalo podjetje Bauhaus. Dražitelj Samo je sicer zmagal s ponudbo 27.129 evrov, vendar je zatem, ko je izvedel, da bo denar namenjen trem mladim športnikom, še zvišal, so navedli organizatorji dražbe.

Luka Dončić je bil drugi najmlajši košarkar prvenstva z največ osvojenimi točkami na tekmi vseh časov. Je izbrani član idealne peterice prvenstva in najboljši mladi igralec evrolige.

To je bila šesta večja dražba, ki jo je za pomoč projektu Botrstvo pripravil Val 202. Izkupiček dražb je bil vsakič porabljen za drugačen namen. Ta dražba pa je prvenstveno namenjena košarkarskim športnim talentom. Več športnikom bodo lahko sedaj omogočili "nadaljevanje osebne rasti in športne poti", je pojasnila Anita Ogulin z Zveze prijateljev mladine Slovenija.

Pomoč za mlade košarkarske upe

Ta dražba bo tako prvenstveno namenjena košarkarskim športnim talentom, med njimi tudi izjemno nadarjenemu devetošolcu, ki ga trenerji uvrščajo med najperspektivnejše igralce v njegovi starostni skupini, večkrat pa je prav zaradi sposobnosti igral tudi v starejši kategoriji. Že kot dojenček je ostal brez mame, pred nekaj meseci pa je nepričakovano izgubil še očeta. Živi s starejšim bratom in babico, zanj skrbi tudi stric, vendar je vse stroške izjemno uspešne športne poti težko kriti, navajajo organizatorji dražbe.

Za superge so na dražbi iztržili kar 30.000 evrov. (Foto: Kanal A)

Glede na višino izkupička dražbe bo denar namenjen tudi drugim mladim športnim talentom, ki živijo v stiski. Doslej je bilo za pomoč več kot 5000 otrokom, vključenim v ta projekt, skupno zbranih že približno 10 milijonov evrov.

Druga dva prejemnika pomoči bosta brata, stara 11 in 12 let. Zaradi hudega nasilja sta z mamo pred dvema letoma končala v varni hiši in tudi od tam odhajala na treninge. Zdaj živijo v precej hudi finančni stiski, sta pa med najbolj perspektivnimi igralci košarke v svoji kategoriji. Prav tako igrata že v višji kategoriji, kot je primerna za njuna leta, mama pa jima žal ne more kupiti niti osnovne opreme.

V projektu Botrstvo vsako leto ob začetku šolskega leta v sodelovanju z Valom 202 zbirajo sredstva za uresničevanje talentov otrok, ki prihajajo iz ekonomsko šibkih družin. "Veliko otrok in mladih v Botrstvu je izjemnih talentov in uspešnih športnikov. V danem trenutku imamo nekaj otrok, ki so že na svetovnih prvenstvih med otroki in mladostniki, ki so na evropski ravni že vrhunski tekmovalci, ampak nimajo dovolj za nadaljevanje svoje uspešne športne poti," je dejala Ogulinova. Med njimi so med drugim poleg košarkarjev tudi smučarji, športni plezalci, judoisti, umetniški plesalci ...

Največ iztržili za Prevčeve smuči, in sicer kar 45.000 evrov

To je sicer še ena v nizu dražb, ki jih je v preteklosti že organiziral Val 202 za otroke iz projekta Botrstvo. Rekordni znesek so zbrali na dražbi zmagovalnih smuči Petra Prevca. Podjetje Bauhaus je zanje odštelo kar 45 tisoč evrov. Tudi danes so za Dončićeve superge največ ponudili v podjetju Bauhaus in obljubili, da bodo superge na ogled javnosti - tudi za fotografiranje.

Aprila letos so za dva loka 2Cellos iztržili 17.000 evrov, oktobra 2015 za rumeno majico zmagovalca dirke po Franciji Chrisa Frooma 23.500 evrov, decembra 2014 za dres Chelseaja 15.100 evrov, julija 2014 pa za dres Cristiana Ronalda 9.000 evrov.