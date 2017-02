Drevesa pa niso le vir kisika, temveč predstavljajo dom za številna živa bitja ter prostor, kjer se lahko veliko dogaja - družine preživljajo piknike, prijatelji klepetajo, mladi prebirajo študijsko gradivo, otroci tekajo, pari počivajo v senci,…

Z namenom spodbujanja manjše potrošnje papirja ter varovanja okolja je Javni holding Ljubljana skupaj z javnimi podjetji Energetika Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija in Snaga pripravil celovito akcijo. Uporabnike javnih storitev želi spodbuditi k prijavi na e-račun ter tako znatno zmanjšati potrošnjo papirja in olajšati upravljanje z računi v gospodinjstvih.

Z e-računom do nagrade

Številne prednosti e-računa

E-račun, ki ga uporabniki prejmejo po elektronski pošti ali v spletno banko in nadomešča klasični račun, ponuja hitro, učinkovito in pregledno plačevanje ter prispeva k manjši potrošnji papirja.

S prijavo na e-račun do privlačne nagrade

Uporabniki se lahko prijavijo na e-račun za storitve javnih podjetij Energetika Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija in Snaga z izpolnitvijo Vloge za izdajo e-računa, ki je na voljo na www.jhl.si/eracun. Vsi uporabniki, ki bodo izpolnili vlogo do 31. marca 2017, sodelujejo v žrebanju za okoljsko ozaveščene nagrade: letno prenosno Urbano v vrednosti 420 EUR, Urbano v vrednosti 50 EUR, nakup v Centru ponovne uporabe v Ljubljani,…

Enostavna prijava na e-račun

Izpolnjeno in podpisano Vlogo za izdajo e-računa, ki se nahaja na www.jhl.si/eracun, lahko uporabniki oddajo po pošti na Javni holding Ljubljana, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, jo skenirano posredujejo na elektronski naslov eracun@jhl.si ali jo oddajo osebno v vložišču Javnega holdinga Ljubljana, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

Uporabnikom dostopni, okolju prijazni

Javni holding Ljubljana in omenjena javna podjetja skrbijo za nemoteno oskrbo uporabnikov 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu. Storitve oblikujejo in razvijajo z mislijo na uporabnike in okolje, ob tem pa izkoriščajo možnosti, ki jih ponujajo sodobne tehnologije. Njihova prizadevanja niso usmerjena samo v zadovoljstvo uporabnikov, temveč se na različne načine trudijo posameznike spodbuditi k sprejemanju trajnostno naravnanih odločitev in dejanj, ki pripomorejo k ohranjanju okolja in lajšajo njihov vsakdan.

