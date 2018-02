Z izpitom iz materinščine se je začel zimski rok poklicne mature

Z izpitom iz slovenščine, na dvojezičnih območjih pa izpitom iz italijanščine ali madžarščine, se je začel zimski rok poklicne mature. V petek bo sledil izpit iz drugega predmeta, v ponedeljek pa iz matematike, angleščine, nemščine, slovenščine ali italijanščine kot drugega oziroma kot tujega jezika. Ustni izpiti bodo od 6. do 16. februarja.

Kandidati bodo z uspehom na zimskem roku poklicne mature seznanjeni 5. marca.

Poklicno maturo lahko opravljajo vsi, ki so uspešno končali 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja, 2. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, 4. letnik gimnazije (in so hkrati opravili poklicni tečaj), in pa tisti, ki so opravili mojstrski izpit.

Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Tak kandidat lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi nadaljevati študij na univerzi, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo sicer ne omogočajo vsi univerzitetni študijski programi, ga pa omogoča velika večina.

Lani se je k zimskemu roku poklicne mature prijavilo 1461 kandidatov s 133 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.