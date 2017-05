Z napredno tehnologijo se 'dotikajo src' otrok iz projekta Botrstvo

Dobrodelna akcija v okviru Botrstva Tudi brez dotika se lahko dotaknete srca bo s pomočjo interaktivne platforme obiskovalce nakupovalnih središč pozivala k dobremu delu. S pomočjo brezstičnega plačevanja bodo lahko na enostaven način darovali pet evrov za otroke iz socialno ogroženih družin iz Slovenije v Ljubljani, Mariboru in Celju.

Predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin je izpostavila pomembnost različnih dobrodelnih akcij za otroke v stiski. "Ogromno je otrok, ki rabijo vaš dotik, podporo in pomoč. Brez vseh pobud, predlogov, ukrepanj in konkretne pomoči je njihova sedanjost težka, o prihodnosti ne sanjajo," je dejala na današnji predstavitvi dobrodelne akcije.

V tem projektu so tehnologijo prepoznali kot orodje, ki lahko ljudi poveže v dobrem namenu. "Tehnologija naj nas ne razdvaja, ampak povezuje. Več kot bomo dali, več bomo dobili nazaj. Nikoli ne vemo, kdaj se nam življenjska situacija spremeni in se bomo samo znašli v taki situaciji. Otroci niso ne odgovorni, da pridejo na svet, ne da se znajdejo v taki situaciji, v kateri se ne bi rad znašel nihče," pa je dejal predstavnik družbe Mastercard v Sloveniji Boštjan Fabjančič.

V Botrstvo je vključenih več kot 5.000 otrok. (Foto: Primož Bregar)

Pri Europlakatu že več let poskušajo oglasni pano približati mimoidočim, z njimi želijo vzpostaviti interakcijo. Po besedah direktorja trženja v družbi Europlakat Urbana Korenjaka pa so pri tem projektu šli še dlje, saj so mimoidoči tudi pozvani k akciji. Pri NLB so namreč omogočili brezstični sprejem kartice na terminalu POS. "Izkoristili smo svoje znanje in izkušnje s posebnimi tehničnimi rešitvami. Ta projekt je poseben, združuje namreč inovativnost in dobrodelnost," je povedala poslovna direktorica za kartično poslovanje in plačilne storitve NLB Nataša Tomc Jovović.

Obiskovalec lahko sodeluje tako, da dlan približa interaktivnemu plakatu in tako nakaže, da želi darovati. Nato pa s kartico, ki omogoča brezstično plačevanje, s približanjem terminalu POS daruje pet evrov.

Akcija je nastala na pobudo družbe Mastercard s podporo družbe NLB, Europlakata in nakupovalnega središča Citypark, kjer bodo obiskovalci v Ljubljani lahko sredstva darovali do naslednje srede. Svoj prostor pa bo interaktivni plakat v naslednjem mesecu dobil tudi v mariborskem nakupovalnem centru Europark, celjskem Cityparku in ljubljanskem Centru Vič.