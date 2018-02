Z otroške intenzivne terapije odhaja še ena zdravnica. Na UKC Ljubljana zagotavljajo, da je za otroke poskrbljeno

Po besedah strokovnega direktorja kirurške klinike UKC Ljubljana Matjaža Veselka je "situacija resna, ni pa nepričakovana". (Foto: Gregor Ravnik)

Z oddelka za intenzivno otroško terapijo ljubljanskega kliničnega centra konec aprila odhaja še ena zdravnica. Do konca leta, ko pričakujejo, da bodo imeli dodatnih pet ali šest specialistov, pa bodo poskušali neprekinjeno zdravstveno varstvo zagotavljati s pomočjo kolegov s Hrvaške, so pojasnili v UKC Ljubljana.

"Stanje na otroški intenzivni terapiji je resno in danes smo tukaj zato, da slovenski javnosti pojasnimo, kaj smo in kaj bomo naredili v prihodnje, da izboljšamo to stanje," je uvodoma pojasnil generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Aleš Šabeder.

Kot je dejala strokovna direktorica UKC Jadranka Buturović Ponikvar, so imeli januarja v pediatrični intenzivni enoti tri specialiste, ena od njih pa je nedavno dala odpoved. Razpored zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva tako delajo iz meseca v mesec. Za marec je narejen, pomaga pa jim tudi izkušen specialist pediater iz druge enote kliničnega centra.

"V tem trenutku nas je pet zdravnikov na plačilnem seznamu, v rednem delovnem razmerju. Res pa je, da bosta prvega maja dva," je povedal predstojnik kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Ivan Vidmar. A kot je dodal, bodo konec leta dobili pet, mogoče šest formiranih specialistov, ki bodo bodisi končali specialistični izpit, bodisi nostrifikacijo ali pa prišli s porodniškega dopusta.

Po evropskih normativih bi jih po njegovih navedbah moralo biti 20, a tega v Sloveniji nima nobena intenzivna terapija in ne ve, kdaj bo. Bi bili pa zelo zadovoljni, če bi jih bilo devet, je dodal.

Po besedah strokovnega direktorja kirurške klinike UKC Ljubljana Matjaža Veselka je "situacija resna, ni pa nepričakovana". Napovedovali so jo pravzaprav že lani konec leta in potem še enkrat januarja.

V tem času so se povezali z mariborskim kliničnim centrom, ki bo zagotavljal varstvo kritično bolnih otrok za severovzhodno regijo države. Ločili so oddelek za otroško kirurgijo in otroško intenzivno terapijo, tako da so pediatre intenziviste, ki so prej skrbeli za oddelek na otroški kirurgiji, tega razbremenili.

S pomočjo ministrstva so reorganizirali transport kritično bolnih otrok, da je ta dejavnost sedaj ločena od oddelka za intenzivno terapijo. S kolegi iz Hrvaške, z Reke in iz Zagreba, se dogovarjajo, da bi prišli pomagat zagotavljat neprekinjeno zdravstveno varstvo, torej dežurstva, sobote in nedelje. S konziliarnimi pregledi pa jim pomagajo specialisti pediatri s pediatrične klinike, je nanizal Veselko.

"Tako da zaenkrat lahko rečem, da stvari so pod nadzorom, za otroke je poskrbljeno, je varno in tudi v prihodnje bomo naredili vse, da bo tako ostalo," je zagotovil.