Za 10 stopinj Celzija topleje od dolgoletnega povprečja za ta čas. Južni vetrovi bi lahko prinesli tudi saharski prah

Konec tedna je bilo zelo toplo za januar. Temperatura je bila za okoli 10 stopinj Celzija višja od dolgoletnega januarskega povprečja, je na Twitterju zapisala Agencija za okolje (Arso).

Danes je bilo na zahodu oblačno, predvsem v Posočju pa je občasno že rahlo deževalo. V osrednji in vzhodni Sloveniji je bilo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nekaterih nižinah se je danes zadrževala megla.

Ob morju je pihal jugo, ki se je proti večeru okrepil. Najvišje dnevne temperature so bile od 6 do 11, ob morju okoli 15 stopinj Celzija.

Leta 1985 na današnji dan marsikje namerili okoli -20 stopinj Celzija

Pogled v statistično zgodovino nam razkrije, da je bilo na današnji dan pred 33 leti jutro zelo mrzo. Če se je danes temperatura v Ljubljani gibala okoli 10 stopinj Celzija, je bilo leta 1985 na isti dan izmerjenih več kot -20 stopinj Celzija. "V Babnem Polju se je živo srebro spustilo do -33,0 °C, v Novi vasi na Blokah je bilo -32,5 °C, na Pragerskem -27,8 °C, v Kočevju -27,6 °C, v Blagušu v Slovenskih goricah -27,0 °C, na Bizeljskem -26,5 °C, na Vrhniki -24,4 °C, v Lendavi -23,4 °C, v Ljubljani -20,3 °C in v Biljah pri Novi Gorici -15,6 °C," piše na strani Agencije za okolje.

Puščavski pesek iz Sahare dosegel Evropo

Visoke januarske temperature so prinesli južni vetrovi, ki pa lahko k nam prinesejo tudi nekaj saharskega prahu. Južni vetrovi namreč prinašajo topel zrak iz severa Afrike, ki je zasičen s prašnimi delci saharskega peska.

Puščavski pesek iz Sahare je veter najprej prinesel v Francijo in Italijo, predvidoma danes pa naj bi dosegel tudi zahodni Balkan in tudi naše kraje. V prihodnjih dneh pa bi vetrovi lahko puščavski prah odnesli vse tja do Nemčije, države Beneluksa, Velike Britanije in celo skandinavskih držav, piše portal severe-weather.eu.

Kako bo v prihodnjih dneh?

V noči na torek se bodo padavine na zahodu okrepile in proti jutru zajele tudi osrednje kraje. V torek bo oblačno in občasno deževno, ob morju lahko tudi zagrmi. Padavine bodo zvečer od zahoda slabele in v noči na sredo postopno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 4 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo na zahodu delno jasno, v osrednji in vzhodni Sloveniji pa pretežno oblačno in večinoma suho. Nekoliko hladneje bo.

Tukaj lahko preverite podrobnejšo vremensko napoved za prihodnje dni.

Snežne razmere v visokogorju

Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1100 metrov, kjer je približno dovolj snega, trenutno večinoma zmerna, druge stopnje. Predvsem so nevarna strma pobočja z napihanim snegom, kjer se lahko ob večji obremenitvi sproži plaz kložastega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V preteklih dneh je bilo v gorah precej toplo. Ledišče je bilo na nadmorski višini med 2000 in 2500 metri. Predvsem v Julijskih Alpah in predgorju je bilo več padavin, v Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah pa le malo. Meja sneženja se je občasno dvignila tudi do nadmorske višine 2500 metrov. V Julijcih je v visokogorju zapadlo slabih 10 centimetrov snega, drugod je bila količina neznatna. Nižje se je snežna odeja ojužila in v krajih z več padavinami razmočila. Sneg se je tudi v visokogorju precej sesedel, nižje pa kopnel. Snežna odeja je večinoma mokra in mehka, v morebitnih jasnih nočeh pa sneg lahko pomrzne in je zjutraj ter v visokogorju tudi trd.

Danes je v visokogorju ter v vzhodnem delu naših gora delno jasno, drugod pa pretežno oblačno in tudi ponekod megleno. Padavin večinoma ne bo, razen morda občasno v Posočju. Pihal bo šibak do zmeren veter južnih smeri. Ledišče bo na nadmorski višini okoli 2200 metrov. Ponoči se bodo začele pojavljati padavine v zahodni Sloveniji, jutri se bodo razširile nad osrednje kraje, proti večeru in v noči na sredo pa še dlje proti vzhodu. Meja sneženja bo jutri večinoma med 1200 in 1600 metri. Pihal bo zmeren južni do jugozahodni veter. V sredo bo sprva oblačno in večinoma suho, popoldne se bo jasnilo v zahodnih Julijskih Alpah in zahodnih Karavankah. Veter bo šibak. Ledišče bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. V nadaljevanju bo večinoma suho in razmeroma oblačno vreme, nekaj jasnine bo lahko predvsem v zahodnih Julijskih Alpah in zahodnih Karavankah. Postopno bo še malo hladneje.

Snežna odeja se hitro seseda in nižje tudi tali. V torek se bo pod snežno mejo dodatno razmočila, zato se bodo lahko s strmih pobočij spontano prožili plazovi mokrega snega. Višje, kjer bo snežilo, lahko zapade tudi več kot pol metra snega. Ta bo v visokogorju nad nadmorsko višino okoli 2000 ali 2200 metrov padel na deloma trdo podlago in se bo zato lahko tudi plazil. Jugozahodni in južni veter bo delal zamete predvsem na severnih in vzhodnih straneh grebenov in sedel. Nevarnost snežnih plazov se bo prehodno povečala.