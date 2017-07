Za 370.000 evrov si lahko kupite lasten grad

Grad Podčetrtek, ki ga lastniki prodajajo že 20 let, je tokrat na prodaj kar na spletnem portalu bolha.com. Družina Zečević je kot lastnik gradu ceno določila v višini 370.000 evrov. Kot je danes povedal župan Podčetrtka Peter Misja, lastnik ponudbe pričakuje do avgusta, osebno pa ne verjame, da bo grad prodan po zastavljeni ceni.

Po Misjevih besedah je zastavljena cena previsoka, saj je grad v zelo slabem stanju. "Tudi občina kot 20-odstotna lastnica išče kupca gradu, ampak nam to doslej ni uspelo. Če pride pravi kupec, pa se bomo z njim pogovorili," je še dejal Misja.

Mogočni grad Podčetrtek propada že več desetletij. Bo tokrat vendarle dobil novega lastnika? (Foto: Bolha.com)

Lani se je za nakup gradu zanimal britanski poslovnež indijskega porekla, ki je nameraval grad obnoviti in ga preurediti v prestižni hotel, a do realizacije ni prišlo. Občina si obeta obnovo gradu in vseh ostalih objektov, razgledne terase, pa tudi grajske kašče za potrebe turizma, ker bi tako imela občina tudi na tem področju urejene zadeve.

Mogočni grad Podčetrtek kljub napovedanim in pozneje neuspelim poskusom prodaje sameva in propada že več desetletij. Občina Podčetrtek, ki je leta 2005 poskrbela za obnovo strehe gradu, je takrat dobila petinski lastniški delež. Ostanek, 80-odstotni delež, pa pripada trem dedičem pokojnega Giorga Žečevića. Od tega dva dediča živita v Londonu, Žečevićeva vdova pa v Srbiji.

Grad sodi med najstarejše gradove v Sloveniji, saj se prvič omenja leta 1261. Grad je nekdaj stal ob stari državni meji, ob Sotli, nasproti Hrvaške oziroma Ogrske. Ime je dobil po četrtem dnevu v tednu, ko je pod grajskim gospostvom potekal v trgu sodnijski in tržni dan.

Grad stoji na vzpetini nas starim trškim jedrom Podčetrtka. Čeprav je bil temeljito prenovljen leta 1874 in v času po potresu na Kozjanskem leta 1974, je danes v tako slabem stanju, da je dostop do graščine lahko celo nevaren.