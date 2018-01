Neverjetna razlika v ceni: dobavitelj 100-odstotno podražitev pripisuje slovenskemu pakiranju

"Kaj pa to?" se sprašuje uporabnica na Facebooku, ki je delila fotografiji dveh lekarniških računov za prehransko dopolnilo Glucotabs Malina 50 tablet. V razmaku le nekaj ur je namreč obiskala dve poslovalnici Lekarne Ljubljana v prestolnici in za enak izdelek plačala dve povsem različni ceni. Če bi šlo za poslovalnici, ki nimata istega lastnika, bi človek še rekel, da je takšna razlika v ceni, saj se te določajo prosto na trgu. Pa vendar gre v tem primeru za dve enoti istega lastnika. Kaj se je torej zgodilo, da je naša bralka za prehransko dopolnilo plačala kar dvojno ceno?

Objava je bila na Facebooku deljena že skoraj 500-krat.

Na objavo so se v ponedeljek, 15. januarja, odzvali v Lekarni Ljubljana, kjer so objavili naslednje pojasnilo: "Izdelek Glucotabs Malina 50 tablet je prehransko dopolnilo, ki ga v Lekarni Ljubljana nabavljamo pri veletrgovcih Kemofarmacija in Salus. Dobavitelj prehranskega dopolnila Glucotabs Malina 50 tablet, podjetje Zaloker & Zaloker, d. o. o., je vsem izdelkom Glucotabs s 1. januarjem 2018 povišal ceno za 100 odstotkov. Tako se je nabavna cena Glucotabs Malina 50 tablet pri veletrgovcih za lekarne povišala."

Seveda smo o razlogu za podražitev vprašali tudi dobavitelja tega prehranskega dopolnila, podjetje Zaloker & Zaloker, kjer so dejali, da je vzrok za povečanje cene v strošku slovenske embalaže. "Skupaj s proizvajalcem pripravljamo slovensko pakiranje, kar za seboj prinaša dodatne stroške." Tolikšne, da bo dopolnilo kar enkrat dražje?!

To pojasnjuje višjo ceno, ne pa tega, da sta bili ceni različni v njihovih poslovalnicah. Tudi to so obrazložili: "Ker imamo v Lekarni Ljubljana sistem oblikovanja maloprodajnih cen za izdelke, ki niso zdravila, vezan na nabavno ceno izdelka v posamezni enoti, lahko pride istočasno do različnih cen istih izdelkov v različnih enotah Lekarne Ljubljana."

Lekarna Citypark je v tem konkretnem primeru 13. januarja letos že prevzela novo naročilo Glucotabs Malina 50 tablet po novi ceni, kar je posledično pomenilo, da je bila oblikovana maloprodajna cena 19,42 evra. V Lekarni Metelkova pa so istega dne imeli še staro zalogo Glucotabs Malina 50 tablet in so jih zato prodajali še po stari maloprodajni ceni, ki je bila 9,69 evra. Ob naslednjem naročilu in prevzemu Glucotabs Malina 50 tablet v Lekarni Metelkova se bo tako tudi tam cena izdelka povišala na 19,42 evra.

Cene zdravil regulirane, prehranskih dopolnil pa ne

Prehransko dopolnilo se proizvaja v Veliki Britaniji in je namenjeno dvigu glukoze v krvi.

Prehranska dopolnila so živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. So koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil, ki imajo hranilni ali fiziološki učinek. Prehransko dopolnilo ni zdravilo, zato se cene urejajo prosto na trgu. Področje cen zdravil v Sloveniji pa je urejeno z zakonom o zdravilih in s pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini. Oblikovanje cen zdravil je v pristojnosti Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Financiranje zdravil iz javnih sredstev pa je urejeno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter s pravilnikom o razvrščanju zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na listo in je v pristojnosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

JAZMP je pristojen za določanje cen zdravil, ki se na slovenskem trgu financirajo iz javnih sredstev, to je iz sredstev zdravstvenega zavarovanja. To velja za zdravila, ki so na seznamu nujno potrebnih zdravil. Iz javnih sredstev se v celoti financirajo vsa bolnišnična zdravila, zdravila, izdana v zdravstvenih domovih. V celoti ali delno, odvisno od razvrstitve zdravila na listo, pa se financirajo zdravila, izdana v lekarnah na zeleni recept. Zdravila, ki se izdajajo brez recepta ali na beli recept, pa se financirajo samoplačniško.

Zakon o zdravilih uvaja tri cenovne kategorije, in sicer regulirane cene, nižje dogovorjene cene in obvezne popuste. Obvezni popust lahko odredi ministrstvo za zdravje le za zdravila, ki so financirana iz javnih sredstev v primeru javnega interesa za ohranitev vzdržnosti financiranja zdravil iz javnih sredstev.

Zakon o zdravilih pa z namenom znižanja stroškov za zdravila omogoča dobaviteljem zdravil, plačnikom ter kupcem zdravil, da se dogovarjajo o cenah, ki so nižje od reguliranih.

JAZMP na podlagi zakonskih določb in določb aktualnega pravilnika o cenah zdravil določa najvišje dovoljene cene (NDC) in izredne višje dovoljene cene (IVDC), ki jih najmanj enkrat mesečno objavlja na svoji spletni strani. Najvišje dovoljene cene se oblikujejo in določajo na podlagi izračuna vrednosti proizvajalčevega elementa cene in dodanega deleža veletrgovine v skladu z izračunom cene zdravila na debelo po pravilniku o določanju cen zdravil. Vrednost proizvajalčevega elementa se izračuna na podlagi primerjalnih cen zdravil iz referenčnih držav Avstrije, Francije in Nemčije. Za originalna zdravila je ta vrednost lahko največ 100 odstotkov primerjalne cene, ki je najnižja cena enakega originalnega zdravila v kateri od primerjalnih državah. Za generično zdravilo je ta vrednost lahko do največ 72 odstotkov povprečja najvišjih in najnižjih cen generičnih zdravil iz primerjalnih držav.

Zavezanec za oblikovanje cen zdravil je imetnik dovoljenja za promet. Običajno je to farmacevtsko podjetje ali njegov zastopnik. Zavezanec za oblikovanje cen zdravil, ki so razvrščena na seznam nujno potrebnih zdravil, pa je imetnik dovoljenja za uvoz oziroma vnos zdravil, ki je običajno veletrgovec z dovoljenjem za opravljanje prometa z zdravili na debelo.