Za opremo nove ljubljanske urgence 19 ponudb

Na javni razpis za opremljanje novega urgentnega bloka v Ljubljani se je prijavilo 19 ponudnikov. (Foto: UKC Ljubljana)

Na ministrstvu so danes javno odprli 19 ponudb, ki so prispele na javno naročilo za dobavo in montažo medicinske opreme za opremljanje prostorov služb urgentnega bloka v okviru gradnje druge faze diagnostično-terapevtskega servisa (DTS) ljubljanskega kliničnega centra. Ministrstvo ima za izbor na voljo tri mesece.

Javno naročilo je razdeljeno na 16 sklopov, med drugim so to vozički za prevoz bolnikov, vozički za prevoz materiala, nego bolnikov in oskrbo, oprema bolniških sob, naprave in aparati za reanimacijo, razna splošna medicinska oprema, ventilatorji in respiratorji, monitorji, črpalke in infuzijski sistemi.

"Vsi sklopi imajo ponudnika. Analizirali jih bomo v zakonskem roku, ki je največ 90 dni," je po odpiranju ponudb pojasnila sekretarka na ministrstvu za zdravje Zorislava Cimperman in dodala, da se bodo strokovne službe potrudile, da odločitev sprejmejo prej. Pričakuje, da bodo prostori opremljeni do jeseni.

Izbirajo med 19 ponudniki, ki so se na javno naročilo prijavili po posameznih sklopih. Ponudniki so podjetja Meditra, Ram 2, Gaspero, Meditrade, Incom group, Medicoengineering, Framed, Euromed, Ams meding, ljubljanska podružnica Olympus Czech Group, Pharmamed-Mado, Medis, Karanta medical, Gorenje GTI, Afiris, Betaplan, Sanolabor, Mollier in Apollonia.

Nedavno so se zaključila gradbeno-obrtniška dela druge faze gradnje DTS, ki je vključevala dograditev oz. razširitev obstoječega urgentnega centra in prenovo obstoječih prostorov urgence. Cimpermanova je izrazila zadovoljstvo, da je druga faza pri koncu. Po njenih trditvah se bo s končnimi obračuni zaključila 30. junija.

Izgradnja DTS sicer poteka v treh fazah. Gradnja se je začela leta 2007, a so jo leta 2009, ko bi po prvotnih načrtih urgenca že morala obratovati, ustavili.

Z dokončanjem druge faze pa DTS še ni zaključen. Po besedah Cimpermanove bodo jeseni nadaljevali z razpisi za izgradnjo tretje faze. "Jeseni bodo razpisi za gradbeno-obrtniška dela, za urgentni kirurški blok v pritličju in za združeni laboratorij v prvem nadstropju," je pojasnila. Celotna nova urgenca bi bila lahko sicer po njeni oceni končana v letu 2021.