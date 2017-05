Za podhranjeno vojsko letos 24,3 milijona evrov, nato pa še najmanj 30 milijonov evrov letno do 2025

Vlada je danes ministrstvu za obrambo zagotovila dodatna sredstva za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske in gradnjo njenih zmogljivosti za letos, in sicer v višini največ 24,3 milijona evrov. Predvidela je tudi možnosti postopne nominalne rasti obrambnega proračuna na letni ravni za najmanj 30 milijonov evrov letno do leta 2025.

Kot je vlada pojasnila na Tumblrju, so že lani ustavili zmanjševanje obrambnih izdatkov. Ob seznanitvi s sklepi strateškega pregleda obrambe 2016 pa je vlada 22. decembra zadolžila ministrstvo za finance, da ob pripravi prihodnjih proračunov upošteva povečanje obrambnega proračuna za 20 do 30 milijonov evrov na leto ter določila vmesni cilj na ravni 1,2 odstotka BDP v naslednjem desetletnem obdobju. Pri tem je upoštevala možnosti rasti sredstev za obrambo glede na tedanje projekcije BDP.

Od leta 2011 je država sredstva za vojsko zmanjševala, saj zdaj skupaj manjka okoli 1,1 milijarde evrov. (Foto: Slovenska vojska)

"Na podlagi analize glavnih dejavnikov, ki zahtevajo več vlaganj v obrambo, je ministrstvo za obrambo predlagalo ponovno oceno možnosti za povečanje sredstev za obrambo v naslednjem srednjeročnem obdobju," so zapisali na Tumblrju. Dejavniki, ki spodbujajo vnovičen razmislek in odločitev o povečanju sredstev za obrambo, pa so bili cilji zmogljivosti Nata 2017 za Slovenijo, ocena pripravljenosti Slovenske vojske in dogovorjena zaveza o določanju nacionalnih načrtov doseganja ciljne ravni obrambnih izdatkov znotraj Nata.

Vlada je predlogu sledila in decembrski sklep danes torej nekoliko popravila s predvidenim dvigom obrambnega proračuna za najmanj 30 milijonov evrov letno v obdobju od 2018 do 2025, da bi se tako postopno približali prilagojeni vrednosti dane zaveze Natu o višini obrambnih izdatkov. Pri tem vmesni cilj ostaja 1,2 odstotka BDP do leta 2025.

Poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske je razkrilo, da je pripravljenost Slovenske vojske v krizi ali vojni nezadostna. Predsednik države Borut Pahor je ob seznanitvi s poročilom dejal, da je pomemben razlog za tako stanje nizek proračunski izdatek za vojsko. (Foto: Miro Majcen)

Zagotovili milijone, a bo še vedno premalo

Kot so pred časom poročali v oddaji 24UR, Slovenska vojska potrebuje okoli 1,2 milijarde evrov, saj imata ministrstvo za obrambo in generalštab velike načrte za Slovensko vojsko, denarja za uresničitev pa nimata. Od leta 2011 je država zmanjševala sredstva za vojsko. Z ukrepom, ki ga je zdaj potrdila vlada, bi v naslednjih devetih letih zbrali okoli 270 milijonov evrov (če bo letni znesek za vojsko 30 milijonov evrov, kar naj bi bila najmanjša vrednost). Ostali znesek naj bi dopolnili z odprodajo nepremičnin, kar pa zagotovo ne bo dovolj, da bi nadoknadili primanjkljaj.

Nezadovoljstvo vojakov in slaba oprema

Razmere v Slovenski vojski so že dlje časa neurejene. Tako se sedaj zapleta glede napotitve slovenskih vojakov junija v Latvijo v okviru Natove operacije za odvračanje ruskih groženj. Obstaja namreč možnost, da jih tam sploh ne bo. Uradno naj bi bil razlog v bolezni, saj naj bi deset od 46 napotenih vojakov tik pred preverjanjem prijavilo bolniško. Neuradno pa gre za vojaški protest, saj jim ne vlada ne ministrstvo za obrambo mesec pred odhodom nista povedala, koliko jih bodo za misijo v Latviji sploh plačali. Kot so poročali v oddaji 24UR, tihi protest, kot kaže, že uspeva, saj obrambno ministrstvo obljublja, da bodo slovenski vojaki za misijo v Latviji plačani primerljivo kot njihovi kolegi na drugih vojaških misijah.