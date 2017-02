Za severovzhod velja oranžno opozorilo, sunki vetra bodo dosegli hitrost do 90 km/h

Za severovzhod države je razglašeno oranžno opozorilo. (Foto: POP TV)

Za severovzhod države velja oranžno opozorilo

V severovzhodni Sloveniji bo četrtek zvečer in v noči na petek pihal okrepljen jugozahodnik s sunki med 70 in 90 km/h. Jugozahodnik bo v petek zjutraj ponehal, je zapisano na spletni strani Agencije RS za okolje.

Danes bo pretežno oblačno, ponekod tudi megleno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. V vzhodni Sloveniji bo še delno jasno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, v vzhodni Sloveniji do 16 stopinj C.

Snežilo bo predvsem na jugu države, zapade lahko do 10 centimetrov snega

Jutri bo oblačno, ponekod na Primorskem tudi megleno. Sprva bo deževalo predvsem v zahodni in severni Sloveniji. Dopoldne bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Čez dan se bo dež okrepil in razširil nad vso državo. Popoldne se bo veter obračal na severovzhodno smer, od vzhoda se bo začelo hladiti.

Zvečer bo na Primorskem zapihala zmerna burja, ki se bo v noči na soboto še krepila. Meja sneženja se bo v noči na soboto spuščala. Snežilo bo predvsem na jugu države, na Kočevskem, morda tudi v Postojni, tu lahko zapade do 10 centimetrov snega, je dejal dežurni meteorolog Uroš Strajnar. Drugod po Sloveniji snega ne bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 11, najvišje dnevne od 4 do 13 stopinj C.

Do sobotnega jutra bodo padavine povsod ponehale. V soboto čez dan se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno. Burja bo ponehala.

Podrobnejšo vremensko napoved za vaš kraj si oglejte tu.