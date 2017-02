Za šolarje vzhodne Slovenije so se začele težko pričakovane počitnice

Za slabo polovico slovenskih osnovnošolcev in dijakov se danes začenjajo enotedenske šolske zimske počitnice. Težko pričakovane počitnice začenjajo učenci in dijaki jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije. Mladim bodo na voljo raznovrstne dejavnosti.

Težko pričakovane počitnice začenjajo učenci in dijaki jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije. (Foto: Thinkstock)

Med počitnicami bodo po državi potekale številne prireditve in aktivnosti, namenjene šolarjem. Zveza prijateljev mladine Maribor je pripravila več ustvarjalnih delavnic, na katerih bodo mladi izdelovali pustne maske, naravno kozmetiko in iz starih smučk starodobna snežna vozila.

Tako kot med vsakimi počitnicami bo tudi med letošnjimi marsikje poskrbljeno za otroško varstvo. V nekaterih občinah bo varstvo v posameznih osnovnih šolah, organizirajo pa ga tudi različni zavodi in organizacije.

Med počitnicami bodo še bolj kot sicer oživela smučišča, pri tem pa policija opozarja na previdnost.

Teden dni pozneje, od 27. februarja do 3. marca, pa se bo počitniško veselilo še okoli 87.300 učencev in okoli 37.000 dijakov gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja.