18-letna Patricija in 5-mesečni Adam – to sta le dve imeni, ki se skrivata za črno statistiko. Kaj storiti za manj žrtev na cestah?

Na ministrstvu za infrastrukturo je danes potekal drugi sestanek na temo prometne varnosti, na katerem so sodelovali minister Peter Gašperšič, ministrica za šolstvo Maja Makovec Brenčič, generalni direktor Policije Marjan Fank, direktor Agencije za varnost prometa Igor Velov in podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč Robert Štaba.

V Zavodu Varna pot so izpostavili, da se za črno statistiko na naših cestah skrivajo imena in usode ljudi: 5-mesečni Adam, 17-letni Nejc, 18-letna Patricija, 19-letna Nika, 30-letna Ingrid in 60-letni Jože ...

Stanje na področju prometne varnosti kljub vrsti aktivnosti ni takšno, kot bi si ga želeli, ugotavljajo pristojni. Zato so na današnjem sestanku razmišljali o dodatnih ukrepih, ki bi prispevali k izboljšanju. Kot so sklenili, bodo še okrepili osveščanje med mladimi v srednjih šolah in preverili možnosti za učinkovitejšo izterjavo kazni.

Po besedah Gašperšiča so tovrstni sestanek imeli že v aprilu, danes pa so nadaljevali prizadevanja, da bi identificirali ključne ukrepe za izboljšanje prometne varnosti. Kot je dejal, stanje na tem področju ni takšno, kot bi si ga želeli. Podatki za zadnji dve leti namreč kažejo odstopanje od usmeritve nacionalnega programa prometne varnosti, da bi v devetletnem obdobju prepolovili število smrtnih žrtev. Dodal je, da se stanje ne izboljšuje kljub intenziviranju nadzora prometa, ki ga izvaja policija.

Podatki za leto 2016 (Foto: 24ur.com)

Zato je treba narediti več, vložiti dodaten skupen napor, je dejal v izjavi po sestanku in dodal, da ugotavljajo, da je še nekaj rezerv na področju prekrškovne zakonodaje oz. učinkovitejše izterjave kazni za kršitelje v prometu. Po Fankovih besedah nikakor niso pristaši višjih kazni, so pa enotnega mnenja, da mora biti sankcija, ko pride do kršitve, hitra in učinkovita.

Mladi vse pogosteje udeleženci nesreč

Okrepiti nameravajo tudi prizadevanja v smeri osveščanja mladih. Makovec Brenčičeva je napovedala, da se bodo osredinili predvsem na področje srednjih šol. Da je to potrebno, po njenih besedah kažejo tudi statistike, iz katerih izhaja, da so mladi vse pogosteje udeleženci nesreč. Kot je dejala, želijo spodbuditi mlade, da drug drugemu sporočajo, kako se je prav vesti v prometu.

Skupaj z agencijo za varnost v prometu, ministrstvom za infrastrukturo, policijo in nevladnimi organizacijami, kot je Varna pot, bodo nadaljevali t. i. izobraževalne delavnice. Z agencijo bodo umestili več kot 300 srečanj v osnovnih in srednjih šolah, prav z namenom osveščanja, kaj in na kakšen način lahko vsakdo sam poskrbi za to, da je varnost v prometu za vse večja.

Evropska unija si je zastavila cilj, da do leta 2020 zmanjša število mrtvih na evropskih cestah na 15.500. (Foto: 24ur.com)

Sekcijska merjenja hitrosti na avtocestah

Sicer pa po Gašperšičevih besedah nameravajo okrepiti nadzor s sekcijskim merjenjem hitrosti na avtocestah, za kar ima Dars že predvidena določena sredstva. Povečati želijo število nadzornih točk s stacionarnim radarjem. Pogovarjajo se o možnosti, da bi se redarskim službam v občinah dodale še določene pristojnosti. Kot je dodal, intenzivirajo tudi vlaganja v obnavljanje, posodabljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture. Posebna pozornost je po njegovih besedah pri tem namenjena odpravi t. i. črnih točk, kjer so prometne nesreče pogostejše.

Gašperšič je pozval vse, da se zavedajo svoje odgovornosti, ko so udeleženi v prometu, da spoštujejo prometne predpise, upočasnijo hitrost, da ne sedajo za volan pod vplivom alkohola ali drugih drog, da ne telefonirajo med vožnjo, da se v vozilu privežejo, na kolesu in motorju pa vselej uporabljajo čelado.

Kot je dejal Fank, so v zadnjem obdobju povečali število poostrenih nadzorov nad tistimi vzroki za prometne nezgode, ki so najbolj pogosti in prinašajo najbolj tragične posledice. A kljub temu, da so ti nadzori napovedani, v času takšnih nadzorov ugotavljajo nekaj sto takšnih kršitev.