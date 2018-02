Za vikend tudi nekaj sončnih žarkov, v ponedeljek znova prihaja sneg

Popoldne bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno. Drugod bo oblačno, delno se bo razjasnilo predvsem v osrednji Sloveniji. Ponekod na jugu bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 10 °C.

Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo že do jutra oslabela in popoldne povsod ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem do okoli 9 °C.

Vikend bo lep, v ponedeljek pa se znova obeta sneženje. (Foto: iStock)

V ponedeljek prihaja nova snežna pošiljka

V ponedeljek bo oblačno, na severu bo čez dan pričelo rahlo snežiti. Popoldne se bo rahlo sneženje postopno razširilo nad vso Slovenijo, le po nižinah Primorske bo deževalo. Tam bo začela pihati šibka burja.

"Zapadlo bo okrog 10 centimetrov snega, po nižinah ponekod morda tudi nekoliko manj," je povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh. "Sneženje bo ponehalo do torka dopoldne, naslednje padavine morda pridejo v drugi polovici prihodnjega tedna, a do takrat se lahko še marsikaj spremeni," je še dodal.

Več o vremenu v vašem kraju preberite tu.

V torek bo tako oblačno vreme. Na Primorskem bo pihala burja, drugod pa severni veter.

Kako bo v gorah?

Danes bo predvsem v visokogorju pretežno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. Nekaj jasnine bo popoldne tudi v vzhodnih Karavankah in na Pohorju, ko se bo tudi drugod vrh oblačnosti še nekoliko znižal. Pihal bo večinoma šibak vzhodni veter.

Temperatura na 1500 m bo okoli -7, na 2500 m -11 °C.

Kako bo v sosednjih pokrajinah?

Nad vzhodne Alpe se od zahoda širi območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi vetrovi doteka nad naše kraje prehodno nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Popoldne bo v krajih zahodno od nas in ob Jadranu pretežno jasno. Drugod bo prevladovalo oblačno vreme. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja.

Jutri bo prevladovalo jasno vreme, po nižinah pa se bo predvsem dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost. Burja ob Jadranu bo postopno slabela.