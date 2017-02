Zabavna hipnoza v živo z Božidarjem Grilcem v Koloseju Ljubljana in Maribor

Oddaja Hipnoza: dobra zabava je v preteklih tednih sprožila veliko vprašanj in razprav. Je hipnoza resnična ali ne??

Hipnoza je zelo resnična.V stanju rahle hipnoze se znajdemo večkrat na dan. Hipnotizer pa je tisti, ki nam pomaga, da gremo v globoko hipnozo in se dokončno sprostimo.

Ločimo med terapevtsko hipnozo, ki jo izvaja Hipnocenter Grilc in odrsko (zabavno) hipnozo, kjer ljudje pod vplivom hipnoze in sugestij nastopajo na odru.



Večer zabavne hipnoze v Ljubljani in Mariboru

Božidar Grilc bo na večeru hipnoze odstiral mističnost in skrivnosti hipnoze na zabaven in sproščen način. Na odru Koloseja bomo v Ljubljani in Mariboru skupaj s prostovoljci pripravil veliko zanimivih točk, kjer bodo le-ti pokazali svoje skrite talente.



S pomočjo sugestij bodo tudi najlažje naloge polne ovir, vendar zabavne za gledalce.

V vsakdanjem življenju smo podvrženi sugestijam »tega ne znam, tega ne zmorem, ne upam si«. Na odru pa bodo prostovoljci s pomočjo hipnoze pokazali, kaj zmorejo. Od pevskih do slikarskih talentov. Pa še kak drugi talent se bo našel.

Oglejte si, koliko smeha, strahu, žalosti in veselja je lahko npr. v hipnotičnem kinu





Božidar Grilc: "Gledalci bodo uživali v spontanem in zabavnem odzivu prostovoljcev na odru in se istočasno spraševali ali je to resnično. Medtem bodo prostovoljci v hipnozi odmaknili svet okoli sebe in se popolnoma predali nalogam ter pokazali svoje skrite potenciale. Marsikdo bo presenetil samega sebe."



V želji, da čimveč ljudi spozna hipnozo, bomo Večer zabavne hipnoze organizirali v Koloseju Ljubljana (15. marec) in Koloseju Maribor (22. marec).



Vabljeni na Večer zabavne hipnoze. Uživali boste lahko uživali kot gledalci, z malo poguma pa se lahko podate na oder kot prostovoljci. Skupaj pa boste lahko uživali v zabavnih prigodah na odru.

Ali ste vedeli?



Hipnoza je prisotna povsod v življenju. Povprečen človek se večkrat na dan znajde v stanju hipnoze. Gre za rahlo stanje odmaknjenosti, katerega doživljamo večkrat na dan.

Ko slonimo na oknu, se zagledamo v neko točko, a tega dejansko sploh ne vidimo. Nekdo nam nekaj govori, pa sploh ne slišimo... To sta primera hipnotičnega stanja.



Hipnoza je lahko nekaj mističnega, ali pa enostaven proces, ki nas pripelje v stanje, kjer lahko spreminjamo svoje navade ali obujamo spomine, ki smo jih v vsakodnevnem življenju varno spravili v svojo podzavest.

V hipnozo vstopimo sami, ker tako želimo, ne pa zaradi hipnotizerjevega vpliva. Hipnotizer je le vodič, ki z raznimi tehnikami pomaga, da stopimo v stanje hipnoze.



Hipnocenter Grilc



Božidar Grilc že dolga leta tudi poučuje hipnozo in hipnoterapijo v Sloveniji, Italiji, Hrvaški, Srbiji ter Bosni in Hercegovini. V Ljubljani je pred leti odprl center za hipnozo in hipnoterapijo pod nazivom HipnoCenter Grilc, kjer skupaj z svojimi sodelavci izvajajo terapije in približujejo hipnozo ljudem. Koledar dogodkov v centru si lahko ogledate tukaj.

Božidar Grilc je mednarodno priznan hipnoterapevt, mojster hipnoze in hipnotizer v oddaji Hipnoza: dobra zabava. Svojo pot je začel kot odrski čarodej in hipnotizer. Kasneje je svoje znanje nadgradil s terapevtsko hipnozo. Kot hipnoterapevt ljudem pomaga, da prenehajo kaditi, izgubijo težo, se rešijo strahov in fobij, in še in še.



Obiščite večer zabavne hipnoze z Božidarjem Grilcem!



Naročnik oglasa: GRILC HYPNOSIS