Začela se je prodaja prodaja enotnih subvencioniranih vozovnic za študente

Za študente se je danes začela prodaja enotnih subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), s katerimi je študentom, dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih omogočen dostopnejši javni prevoz do šole. Vlogo je mogoče oddati z digitalnim potrdilom na portalu eUprava, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Letos je ministrstvo za infrastrukturo skupaj z ministrstvom za javno upravo in v sodelovanju z ministrstvoma za izobraževanje, znanost in šport ter za notranje zadeve uvedlo storitev elektronske vloge, ki omogoča, da upravičenci oddajo vlogo in pridobijo enotno subvencionirano vozovnico prek spleta ter s tem skrajšajo čakanje v vrstah na prodajnih mestih prevoznikov.

Povezava za elektronsko oddajo oz. vlogo je objavljena tudi na spletnem portalu subvencij potniškega prometa, ministrstev za infrastrukturo, za javno upravo in za izobraževanje ter na prodajnih mestih prevoznikov.

Tisti, ki nimajo digitalnega potrdila, ga z osebnim dokumentom lahko pridobijo na najbližji upravni enoti, kjer oddajo vlogo za pridobitev brezplačnega digitalnega potrdila. V nekaj dneh bodo prejeli po navadni in elektronski pošti kode za prevzem. Če je vloga za pridobitev subvencionirane vozovnice natisnjena, jo morajo upravičenci odnesti na prodajno mesto.

V predal Moja eUprava bo upravičenec prejel potrdilo o oddaji in odobritvi e-vloge ter šifro, s katero lahko prek spleta kupi vozovnico pri izvajalcih subvencioniranih prevozov, ki omogočajo spletno plačilo, to sta po navedbah ministrstva Avrigo Nova Gorica in Izletnik Celje.

Tisti, ki že imajo elektronsko kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu IJPP.

Če enotno vozovnico kupuje prvič, jo bo fizično prevzel na prodajnih mestih prevoznikov. Vse informacije o subvencioniranih vozovnicah so na voljo na telefonski številki 080 4577.