Začenja se 3,6 milijona evrov vredna prenova gradu Brdo

Začenja se prenova gradu Brdo, ki se je je država lotila pred predsedovanjem Svetu EU leta 2021. 3,6 milijona evrov vreden projekt, ki bo financiran iz državnega proračuna, obsega ureditev vseh strojnih inštalacij, vodovoda, kanalizacije, ogrevanja, prezračevanja in hlajenja. Dokončanje del je načrtovano v roku 10 mesecev po začetku del.

Grad Brdo je najpomembnejši protokolarni objekt v lasti Republike Slovenije. (Foto: AP)

Trenutno poteka priprava na začetek prenove, dogodkov v gradu pa ni več. Kot je pojasnila direktorica Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije - JGZ Brdo Špela Munih Stanič, bodo njihove aktivnosti tudi v času prenove sicer potekale nemoteno.

Ker grad Brdo ne bo mogel gostiti dogodkov, bodo predvidoma bolj angažirali grad Strmol in druge protokolarne in državne objekte, to so Vila Bled, Vila Zlatorog, Vila Podrožnik in kongresni center Brdo.

Inštalacije popolnoma dotrajane, stroški vzdrževanja posledično večji

Munih Staničeva je povedala, da je prenova gradu Brdo potrebna, saj so strojne inštalacije v gradu starejše od 50 let in popolnoma dotrajane. Zaradi napak prihaja do škode na objektu ter večjih stroškov vzdrževanja in obratovanja.

Za Posestvo Brdo je prenova zelo pomembna, saj gre za ohranjanje kulturnega spomenika državnega pomena in za najpomembnejši protokolarni objekt v lasti Republike Slovenije.

Za JGZ Brdo pa je obnova pomembna z vidika nudenja visokega standarda storitev, saj trenutno predvsem v toplejšem delu leta to ni mogoče. "Klimatizacije v gradu namreč ni, kar je za tuje delegacije nesprejemljivo. Da se v obstoječem objektu dogodki odvijajo nemoteno, je potrebno veliko improvizacije s strani sodelavcev JGZ Brdo," je pojasnila direktorica.

Slovenija je na posestvu Brdo leta 2008 zgradila tudi sodoben kongresni center. (Foto: Gregor Ravnik)

Prenove gradu se je Slovenija lotila pred predsedovanjem Svetu EU, ki bo leta 2021. Že pred predsedovanjem leta 2008 je Slovenija na posestvu Brdo zgradila sodoben kongresni center, sedaj pa namerava v dogodke predsedovanja bolje vključiti tudi hotel Brdo.

Zato se bo po prenovi gradu začela tudi adaptacija hotela. Vrednost prenove in dozidave hotela je ocenjena na 26,2 milijona evrov, z njo pa bodo zagotovili dodatne namestitvene zmogljivosti in obnovili obstoječe površine.

Predvidena je obnova pohištva in opreme, obnova vodovodnih in električnih inštalacij, izgradnja širših dvigal, zamenjava strehe in ureditev zunanje okolice. Zmogljivost hotela naj bi razširili na vsaj 120 sob višje kakovosti, uredili naj bi tudi bazen in garažo.