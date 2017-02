Začenja se čas pustnih zabav, a nažalost je na cestah tudi več pijanih voznikov. Policija: Za volan nikar našemljeni

Začenja se pustni čas, a nikar ne pozabite, da med vožnjo ne smete nositi pustnih mask. (Foto: Reuters)

Ob začetku pustnega časa mariborski policisti opozarjajo na prisotnost alkohola pri voznikih. S pustnim časom so namreč povezane številne zabave in pustni sprevodi. In v tem času je problematika alkohola v cestnem prometu, zlasti glede na število ugotovljenih kršitev in koncentracijo alkohola pri voznikih, še posebej izstopajoča, poudarja tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl.

Poostreno nadzorovanje prometa, predvsem preverjanje alkoholoziranosti voznikov

V pustnem obdobju se prometno varnostne razmere praviloma

poslabšajo, še posebej prav na območjih, kjer so pustna rajanja že tradicionalna.

Kot še dodaja Šadl, si policisti želijo, da bi bila pustovanja zabavna, a tudi varna, zato bodo predvsem na območju Podravja poostrili nadzor cestnega prometa. Poudarek pa bo preverjanje psihofizičnega stanja voznikov.

Lani so policisti na območju Policijske uprave Mariborobravnavali 3.539 prometnih nesreč, kar 12,5 odstotka povzročiteljev pa je bilo alkoholiziranih.

Vse tiste, ki se bodo odpravili na različna praznovanja in pustne zabave še opozarjajo, naj poskrbijo za lastno varnost in varnost svojega premoženja, ne pozabijo pa naj, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask.

Bodite pozorni na šolarje in dijake

Pustni čas letos sovpada tudi s šolskimi počitnicami na mariborskem območju. Zato lahko pričakujemo, da se bodo pustnih rajanj udeležili tudi šolarji in dijaki, ki pa se kot samostojni udeleženci v cestnem prometu vedejo drugače od odraslih in so pogosto nepredvidljivi. "Bodimo zato odrasli udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, nanje

še posebej pozorni, ob vsaki priložnosti pa jim bodimo pozitiven vzgled. Otroci nas opazujejo in posnemajo," poudarja policija.

Na Ptuju naslednjih deset dni vse v znamenju pustnih norčij

Z današnjo etnografsko povorko in predajo oblasti župana 16. princu karnevala plemenitemu Janezu Maksimilijanu Gregoriču se na Ptuju začenja tradicionalno, letos že 57. Kurentovanje. Organizatorji tudi tokrat vse do pustnega torka pričakujejo več kot 100.000 ljudi, poleg zabave pa želijo prireditvi dati predvsem etnografsko noto.

Organizacijo dogodka v javnem delu je letos prevzel novoustanovljeni Zavod za turizem Ptuj, ki je poskrbel za več stojnic z različno ponudbo kot v preteklosti ter za dodaten zabavni program po že uveljavljenih povorkah, saj želijo obiskovalce v mestu zadržati dlje časa.

Mednarodna karnevalska povorka na Ptuju (Foto: Langerholc)

Na festivalu se bo letos zvrstilo več kot 200 različnih dogodkov. Že na današnji povorki si bo mogoče ogledati več kot 500 vsem dobro znanih kurentov iz vseh koncev Podravja ter številne druge tradicionalne slovenske pustne like, kot so kopjaši, cigani, orači, ruse, piceki in medvedi. Ob tem bo dopoldne v okviru festivala potekala tudi množična humanitarna prireditev Obarjada.

Po celotedenskih prikazih avtohtonih pustnih likov ter večernih glasbenih zabavah v karnevalski dvorani bo v petek zvečer potekala nočna povorka, v soboto pa mestni pustni korzo oziroma povorka našemljenih meščanov, ki ima svoje začetke že v letu 1873 in predstavlja živi dokaz, kako globoko je pustovanje zakoreninjeno v življenje mesta.

Največ ljudi v najstarejšem slovenskem mestu tudi letos pričakujejo prihodnjo nedeljo, ko bo potekala tradicionalna mednarodna povorka, ki si jo vselej ogleda več desettisoč ljudi iz Slovenije in tujine. Po ponedeljkovem največjem karnevalskem srečanju vrtcev v tem delu Evrope, ki se ga vedno udeleži več kot tisoč malih maškar iz vse Slovenije, bo Kurentovanje sklenjeno s pokopom Pusta na pustni torek.