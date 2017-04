Začenja se velikonočno tridnevje

Velika noč je največji krščanski praznik. (Foto: Thinkstock)

Kristjani po vsem svetu danes zvečer začenjajo velikonočno tridnevje, ki bo svoj vrhunec doseglo na veliko noč, ko je po njihovem verovanju Jezus vstal od mrtvih. Že dopoldne pa bodo škofje darovali t. i. krizmene maše, pri katerih posvetijo oljčno olje, s katerim nato čez leto krščujejo in birmajo.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore bo krizmeno mašo daroval v ljubljanski stolnici, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa jo je daroval že v sredo. Papež Frančišek bo krizmeno mašo daroval v Vatikanu.

Zvečer pa se bo z večernimi mašami in bogoslužji, na katerih se bodo spomnili Jezusove zadnje večerje z učenci, začelo velikonočno tridnevje. Kot simbol služenja in ljubezni bodo škofje in duhovniki izbranim vernikom pri tem simbolično umili noge. Do zdaj so bili lahko za umivanje nog izbrani le moški, od lani spremenjeni pravilnik pa določa, da so lahko to tudi ženske.

Papež Frančišek bo letos noge umil mafijskim skesancem v zaporu Paliano v italijanski prestolnici. V tem zaporu so številni skesanci, ki si s pričanji in sodelovanjem s pravosodnimi organi skrajšujejo zaporno kazen. Frančišek je v okviru tradicionalnega obreda na veliki četrtek lani noge umil migrantom, že pred tem pa ženskam in muslimanom.

Pri evangeličanih ta dan ne pripravljajo bogoslužij, saj evharistijo razumejo bolj na simbolni ravni. Po pravoslavnih cerkvah pa na veliki četrtek dopoldne potekajo liturgije, zvečer pa bogoslužja, ki jih imenujejo bdenje. Letos namreč katoličani, evangeličani in pravoslavci veliko noč praznujejo na isti dan.

Velika noč je največji krščanski praznik. Kristjani namreč verujejo, da je Jezus na veliko noč vstal od mrtvih in tako vsem zagotovil večno življenje.