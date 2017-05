Začenja se zbiranje podpisov za razpis referenduma o zakonu o drugem tiru

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Vili Kovačič, ki je v ponedeljek v DZ vložil 4500 podpisov za začetek zbiranja podpisov za referendum, je referendum označil kot priložnost Slovenije za nov začetek in poudaril, da ne gre za strankarsko akcijo. Priznal je, da zbrati 40.000 podpisov ne bo lahko, a si glede na dosedanje pozitivne odzive obeta zadostno podporo tudi v prihodnje.

Referendumu so naklonjeni v večini opozicijskih strank, v največji SDS bodo pomagali tudi pri zbiranju podpisov.

Zadnji v vrsti, ki je podprl referendum, pa je Sindikat vojakov Slovenije. S tem želi vlado opozoriti "na nesprejemljivo ignoranco do pripadnikov Slovenske vojske in njihovih predstavnikov – sindikatov".

Premier Miro Cerar in državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben sta medtem večkrat opozorila na škodljive posledice referenduma. Tisti, ki podpise zbirajo, po Cerarjevih besedah prevzemajo zelo veliko odgovornost za to, da bi se zrušil projekt, ki je za Slovenijo, Luko Koper, železnice, podjetja in prebivalce ključnega pomena.

Predsednik DZ Milan Brglez je rok za zbiranje podpisov določil od danes do 22. junija.