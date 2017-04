Začenjajo se velikonočni prazniki, na mejah pa že kolone - na Obrežju je čakalna doba za izstop štiri ure

V času velikonočnih praznikov je pričakovati gnečo na slovenskih cestah in mejnih prehodih. Kot so poudarili na prometno-informacijskem centru, naj potniki pred potovanji preverijo razmere na cestah ter izberejo ustrezno pot. Povečan promet pričakujejo že danes čez dan, predvsem v popoldanskih urah, ko se ljudje vračajo iz služb.

Čakalne dobe na mejnih prehodih, po podatkih policije: na Obrežju za izstop za osebna vozila 4 ure, avtobusi čakajo 3 ure, za vstop v državo pa 2 uri. Na Gruškovju je čakalna doba za izstop za osebna vozila 2 uri, za avtobuse 1 ura, za vstop pa 30 minut. Manj obremenjeni so manjši prehodi.

Bolj kot običajno pa bodo obremenjeni tudi mejni prehodi. Potnikom tako svetujejo manjše prehode, ki so namenjeni državljanom EU in njihovim družinskim članom. Državljani tretjih držav morajo medtem mejo prečkati na mednarodnih mejnih prehodih.

Dodatno gnečo bi lahko povzročil sistematični nadzor potnikov na zunanjih schengenskih mejah, ki je v veljavi od prejšnjega petka. Na slovensko-hrvaških mejnih prehodih je nadzor povzročil večurne zastoje predvsem prejšnji petek in soboto. Zato sta se Slovenija in Hrvaška odločili zmanjšati popoln nadzor ter sta ga v nedeljo že deloma opuščali, in sicer pri tistih, ki predstavljajo manjše varnostno tveganje.

Povečan promet se pričakuje čez dan, predvsem v popoldanskih urah. (Foto: POP TV)

V skladu s pričakovanji in izkušnjami preteklih let se na vseh mejnih prehodih na območju Policijske uprave Novo mesto povečuje promet v smeri proti Hrvaški, je sporočil Rober Perc s PU Novo mesto. "Najbolj je to opazno na našem največjem mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje, kjer se gostota prometa stopnjuje iz uro v uro. Zvečer so potniki za izstop iz države z osebnimi avtomobili čakali okoli 45 minut, od pol tretje ure naprej pa 3 ure in 45 minut. Potniki na avtobusih čakajo za vstop in izstop približno dve uri."

Od pol tretji uri so policisti spremenili režim mejne kontrole, vendar se promet še vedno povečuje, tako da je bila ob šesti uri kolona vozil na avtocesti dolga že okoli 8 kilometrov, vse do priključka bencinskega servisa Čatež, je povedal Perc.

Slovenija in Hrvaška sta se sicer odločili ukrepati. Slovenija je v sredo Evropski komisiji poslala notifikacijo, po kateri bo uveljavila možnost ciljno usmerjenega preverjanja ob hkratnem zagotavljanju varnosti takoj, ko bodo kolone na mejnih prehodih prekomerne. Za Slovenijo je spoštovanje uredbe ob uporabi milejših ukrepov za zmanjševanje zastojev na meji namreč nujno, je v četrtek v pogovoru s hrvaškim kolegom Andrej Plenkovićem poudaril slovenski premier Miro Cerar. Še pred tem je Evropski komisiji notifikacijo glede odstopa od sistematičnega nadzora poslala Hrvaška.

Na Obrežju izkoriščene vse kadrovske in zehnične zmožnosti

Na mejnem prehodu Obrežje so izkoriščene vse kadrovske in tehnične zmožnosti za zagotavljanje pretočnosti prometa. Policisti skupaj z DARS in drugimi službami zagotavljajo red na avtocesti, da je prazen vsaj odstavni pas za interventna vozila. Na prošnjo UKC Ljubljana smo nekaj pred peto uro poskrbeli za spremstvo in hiter interventni prevoz reševalnega vozila z bolnico proti Hrvaški, je dejal Perc.

Do zastojev pa ne prihaja le na hrvaško slovenski meji.Tudi potniki na poljsko-nemški in na madžarsko-avstrijski meji stojijo v dolgih vrstah.

Gneča je bila tudi v četrtek zjutraj, ko so potniki na mejnem prehodu Obrežje na prestop meje čakali do tri ure in pol. Do popoldneva se je promet umiril, saj so evropsko uredbo o nadzoru pri prečkanju meje upoštevali le delno.

Razmere na cestah je sicer možno preveriti na spletni strani prometno-informacijskega centra in tudi na njihovi mobilni aplikaciji. Kot so še povedali, naj se ljudje pravočasno odpravijo na pot, prav tako pa naj se nanjo ustrezno pripravijo.

V času velikonočnih praznikov velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer danes med 14. in 21. uro ter v nedeljo in ponedeljek med 8. in 21. uro.