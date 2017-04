Zadnja možnost pred zastaranjem: bo Bavčar zapor videl od znotraj?

Višje sodišče v Ljubljani bo danes obravnavalo tri pritožbe na sodbo prvostopenjskega sodišča v zadevi Istrabenz. Vložili so jih Igor Bavčar ter Kristjan in Nastja Sušinski oziroma njihovi zagovorniki. Okrožno sodišče jih je lani znova obsodilo zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, od višjega pa je odvisno, ali bo sodba postala pravnomočna. Čas je sicer na strani obsojenih, saj bo zadeva 16. junija zastarala.





Kozina je v zapor spravil tudi nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota, ki je bil obsojen zaradi zlorabe položaja pri preprodaji delnic, vendar za razliko od Bavčarja ni bil uspešen z zahtevkom za varstvo zakonitosti na vrhovnem sodišču.

Nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza Bavčarju je okrožno sodišče septembra izreklo kazen petih let zapora Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo Sušinskega pa na dve leti. Tožilec Jože Kozina je sicer za Bavčarja predlagal sedem let zapora, kolikor je dobil tudi v prvotni sodbi, ki jo je nato vrhovno sodišče pred dvema letoma razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje.

Kako je potekala preprodaja Istrabenzovih delnic?



Zadeva Istrabenz je eden najodmevnejših primerov tajkunskih

Preprodaja 7,3-odstotnega deleža Istrabenza (Foto: 24ur.com)

poslov pri nas. Kazniva dejanja naj bi se zgodila leta 2007 ob preprodaji 7,3-odstotnega deleža Istrabenza. Tega je Pivovarna Laško za 23 milijonov evrov prodala najprej hčerinski družbi Plinfin, nato pa je sama Plinfin za vsega 7500 evrov prodala Sportini. Ta je 1. oktobra 2007 Plinfin za 24,9 milijona prodala Microtrustu v lasti Nastje Sušinskega, ki je še istega dne Istrabenzov paket prodal naprej Pom-Investu za 49,2 milijona evrov. Na ta način je zaslužil 24,3 milijona evrov.



Po mnenju tožilstva je sporno dejstvo, da je Pivovarna Laško, ki je glede omenjene prodaje že imela sklenjeno opcijsko pogodbo z Microtrustom, na opcijske pogodbe s Sportino kasneje vpisala isti datum, kot je bil na prvih pogodbah.



Preiskava stekla že leta 2008





Tako se je začelo: policija pred Istrabenzom leta 2009, ko so potekale hišne preiskave. (Foto: Dare Čekeliš)

Zadeva Istrabenz bo zastarala 16. junija – dve leti po seji, na kateri je vrhovno sodišče v Ljubljani odločalo o zahtevkih za varstvo zakonitosti v tej zadevi in jim tudi ugodilo.

Policija je domnevne nepravilnosti pri lastninjenju Pivovarne Laško začela preiskovati leta 2008. Jeseni 2009 se je nato zvrstilo več hišnih preiskav, začasno pa sta bila pridržana tudi Bavčar in Šrot.



Tožilstvo je sprva skupaj vložilo obtožnico zaradi domnevno spornega lastninjenja Pivovarne Laško, v katerem naj bi bile pivovarna in njene hčerinske družbe oškodovane za 109 milijonov evrov, in trgovanja z delnicami Istrabenza.



Sodišče je nato obstoječo obtožnico razdelilo na dva dela, sojenje zaradi menedžerskega prevzemanja Pivovarne pa je sledilo sojenju v zadevi Istrabenz. Bavčar je po mnenju organov pregona s preprodajo delnic Istrabenza zbiral denar za prevzem Maksime Holding, prek katere naj bi nameraval odkupiti Istrabenz.





Igor Bavčar leta 2013 pred sodiščem. Sicer je bil obsojen, a mu v zapor zaradi zdravstvenih razlogov ni bilo treba. (Foto: Miro Majcen)

Prvo sojenje je na okrožnem sodišču steklo februarja 2013 in se končalo julija istega leta. Bavčar je bil na prvi stopnji zaradi pranja denarja obsojen na sedem let zapora, kar je bilo leto manj od tožilčevega predloga, vendar mu v zapor zaradi zdravstvenih razlogov ni bilo treba oditi.



Nekdanjega Istrabenzovega svetovalca Kristjana Sušinskega je senat ljubljanskega okrožnega sodišča spoznal za krivega pranja denarja, njegovega brata, nekdanjega predsednika uprave Maksime Holdinga Nastjo Sušinskega, pa za krivega pranja denarja in zlorabe položaja. Kristjan je je bil obsojen na tri in pol leta zaporne kazni, Nastja pa na tri leta in devet mesecev.



V tej zadevi je bil na pet let in deset mesecev zapora obsojen tudi Boško Šrot. Vsi štirje so se pritožili na ljubljansko višje sodišče, ki pa je kazen za pol leta znižalo le Kristjanu Sušinskemu.

Boško Šrot z zahtevo po varstvu zakonitosti ni uspel in je v zaporu. (Foto: Miro Majcen)

Četverica je nato na vrhovno sodišče vložila zahteve za varstvo zakonitosti. Uspešna sta bila Bavčar in Kristjan Sušinski, delno tudi Nastja Sušinski; sodišče je zaradi premalo konkretiziranih očitkov o pranju denaja zadevo poslalo v ponovno obravnavo. Medtem pa niso ugodili Šrotovi pritožbi, ki je bil obsojen zaradi zlorabe položaja in je že v zaporu, ter deloma tudi Nastji Sušinskemu, ki je bil obsojen zaradi pomoči pri tem kaznivem dejanju.

Pranje denarja in napeljevanje k zlorabi položaja

Tožilec Kozina je v ponovljenem sojenju Bavčarju očital napeljevanje k zlorabi položaja nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota in pranje denarja, medtem ko je bratoma Sušinski očital pranje denarja. Nastja Sušinski naj bi vedel, da denar izvira iz kaznivega dejanja zlorabe položaja, ki ga je storil Šrot, ter da ga je z namenom, da bi prikril njegov nezakonit izvor, z nakazilom Bavčarju in Kristjanu Sušinskemu dodatno opral.



Okrožno sodišče v Ljubljani je v ponovljenem sojenju Bavčarja ter brata Sušinski znova obsodilo zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, medtem ko je Bavčarja oprostilo obtožb o napeljevanju k zlorabi položaja.