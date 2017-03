Zadnji dan za vpis na redni oz. izredni študij

Izteka se rok za vpis v dodiplomske in magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih za študijsko leto 2017/18. Na voljo je 18.895 vpisnih mest, od tega 14.507 za redni študij. Drugi prijavni rok bo od 22. do 29. avgusta, tretji pa od 1. do 3. oktobra.