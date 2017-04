Zagovorniku načela enakosti lani 68 pobud in prijav

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsedniku DZ Milanu Brglezu danes predal letno poročilo zagovornika. Ob tem je Brglez opozoril, da je za učinkovito delovanje instituta zagovornika treba zagotoviti materialne pogoje, Lobnik pa je med drugim izpostavil izzive, s katerimi se je zagovornik kot nov organ soočal ob začetku delovanja.Zavedam se, da smo še zelo daleč od tega, da bi to bila dejansko resnično dobro delujoča institucija," je dejal Brglez ob predaji poročila v DZ in ob tem opozoril na zakonodajne probleme in vprašanje materialnih pogojev, ki jih mora zagotavljati vlada.

V našem institucionalnem okolju je to nova institucija, in zaradi tega se to okolje po Brglezovem mnenju "žal obnaša, kot da ni naša". "To bomo vsekakor morali premagati. Mislim, da politična volja za to vsekakor obstaja, jo bo pa treba tudi udejanjiti predvsem materialno, ker brez tega institucija zagovornika ne bo delovala tako, kot naj bi skladno z zakonodajo," je opozoril.

Brglez še meni, da je interes civilne družbe, da bi se soočili s temi vprašanji, precej večji, kot je interes politike. Pričakuje še, da bo poročilo zagovornika načela enakosti obravnavano v treh mesecih.

Lobnik se je strinjal, da je vzpostavljanje novih državnih organov "velik izziv in po svoje tudi zelo zanimivo delo". Spomnil je, da v tem primeru poskušajo nadoknaditi zamude in zaostanke, ki jih je glede na evropske direktive imela Slovenija.

Veseli ga, da so kljub raznolikim dejavnostim, ki so jih zaposlovale ob samem začetku delovanja organa, z majhno ekipo v roku uspeli pripraviti poročilo, "ki bo dobro izhodišče za razpravo o tem, kaj vse tak organ mora in lahko naredi v Sloveniji za državljane in državljanke, ki potrebujejo njegove storitve."

Pojasnil je, da prvo poročilo še ne ponuja rešitev. V njem so zbrani primeri, ki so bili naslovljeni na zagovornika v lanskem letu. "Upam in pričakujem, da bomo lahko v naslednjem letu poročali tudi več o tem, kaj se je zgodilo in spremenilo na področju, ki najbolj zadeva državljane in državljanke, kadar so diskriminirani in v stiski," je še dejal Lobnik.

Po njegovih navedbah so pričakovanja državljanov velika, prejemajo veliko klicev, stiske so težke. "Veselim se priložnosti, da bomo na pristojnem odboru dodatno pojasnili nekatere vidike našega dela in tako skupaj ustvarili pogoje, da v Sloveniji naposled dobimo takšen organ za varstvo pred diskriminacijo in spodbujanje enakopravnosti, kot ga določajo evropske direktive," je dejal.

V minulem letu je bilo največ pobud in prijav na zagovornik s področja osebnih okoliščin invalidnosti in spola. "Diskriminacija pa se dogaja na različnih področjih, veliko na področju dela pa tudi stanovanjske problematike, neredko tudi v vzgoji in izobraževanju," je še pojasnil Lobnik.

Lani je zagovornik tako prejel 68 pobud oziroma prijav, navaja poročilo, ki je tudi javno dostopno na spletni strani zagovornika načela enakosti. Kot osebna okoliščina diskriminacije je bila invalidnost zatrjevana v četrtini primerov, diskriminacija pa se je največkrat dogajala na področju dela in zaposlovanja.

Zagovornik načela enakosti je kot samostojen organ nov institut, ki ga je prinesel maja uveljavljeni zakon o varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik je doslej deloval pod okriljem ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.