Zahtevajo obvoznico, na katero čakajo že 10 let

Občani Vodic so držali obljubo in spet protestno zavzeli Kamniško cesto - glavno cesto, ki vodi skozi naselje. Borijo se proti nevzdržnim in nevarnim prometnim razmeram na cesti in temu, da je država že pred 10 leti potrdila prostorski načrt za obvoznico, o njej pa še vedno ni ne duha ne sluha. Dokončno je Vodičanom prekipelo pred tremi meseci, ko je avtomobil zbil 8-letnega dečka.