Zakaj je CBD industrijske konoplje najprimernejši za vaše zdravje in zdravo življenje?

Elixinol-ovi zdravniki, enega največjih in najkakovostnejših svetovnih CBD proizvajalcev, skozi lastne inovacije raziskujejo vpliv CBD na zdravje ljudi in živali v več kot 40 državah, na več sto pacientih. Tovrstne CBD kombinacije lajšajo, izboljšujejo in celo odpravljajo številna bolezenska stanja in simptome predvsem pri: PTSD, Parkinsonovi in Crohromovi bolezni, različnih oblikah Demenc, pri Alzheimerjevi bolezni in vseh vrstah raka, je odličen naravni antidepresiv, lajša želodčne težave, uravnava holesterol, post travmatska stanja, kronično utrujenost, alergije in astme, ekceme, dermatitise in luskavice, izkazal se je pri različnih vrstah vnetij in virusov, pri oslabelem imunskem sistemu, pri bolečin v kosteh, mišicah in sklepih, sladkorni bolezni, lajša menstrualne krče, napade epilepsije, anoreksična stanja, glavkom, multiple sklerozo, artritis in revmatizem, niža vaskularni tlak, umirja živčevje, umirja bruhanje in slabosti, deluje detoksično, antibakterijsko in protivnetno, krepi imunski sistem, izkazal se je tudi pri boleznih AIDSa, ….

Nedavno odkritje endokanabinoidnega sistema (ECS), ki modulira druge sisteme v našem telesu, kot so centralni živčni sistem in prebavni sistem, dokazuje, da naša telesa potrebujejo ravnovesje kanabinoidov. Toda sodobna prehrana skoraj nima kanabinoidov kot so tisti, ki jih najdemo v rastlinah industrijske in tudi v medicinske konoplje.

Že pračlovek je vedel za vrednost kanabinoidov, ampak zaradi politike, ima danes večina modernih ljudi malo ali nično izpostavljenost kanabinoidom. To je sramota, ker zdrav, srečni ECS pomeni, da je vaše telo v ravnovesju in kar zadeva vaše telo, ni nič boljšega od ravnovesja.

Zaradi svojega "zdravega in ne psihoaktivnega" ugleda ter različnih možnosti uživanja, ki ustrezajo wellnessu, je konoplja prednostni vir kanabidiola za tiste, ki želijo optimizirati svoj »wellness« .

Torej, če želite optimizirati svojo telesno pripravljenost in telo uravnovesiti, se osredotočite je kanabidiol (CBD) na osnovi konoplje, ki je odgovor za vaš srečen in uravnotežen ECS.

KDAJ JE PRIPOROČLJIVO UŽIVATI CBD?

Ker vaše telo za svoje delovanje nujno potrebuje CBD, je najpomembnejše, da vaše telo CBD tudi dobi. Upoštevajte, da je najoptimalnejši čas za uživanje CBD:

Pred vašim spanjem

Dober počitek je hrbtenica za splošno dobro počutje.

Mnogi ljudje poročajo, da jim CBD pomaga do boljšega sproščujočega nočnega počitka in ga zato raje vzamejo tik pred spanjem. CBD ljudi ne uspava, ampak vzpostavi v možganih "tiho opico - quiet the monkey”, kar doprinese k bistveno mirnejšemu in poglobljenemu spancu. Terpenoid myrcene je poznan kot mišični relaksant in je odlična pomoč pri spanju. Zato nešteto ljudi uživa udobje CBD kapsul, katere vzamejo pred spanjem.

Po vašem treningu

CBD je antioksidant, protibolečinski analgetik in ima protivnetne lastnosti. Ker naporna vadba povečuje oksidativni stres, lahko zmerno antioksidativno dopolnilo to škodo zmanjša. Poleg tega imajo terpenoidi, ki so prisotni v konoplji, tudi protivnetne lastnosti. Počitek, hidratacija, zdrava prehrana v kombinaciji s CBD, pomagajo regenerirati telo po treningu.

KAJ NAJ BI BILO V MOJEM CBD ?

Kot je za vse, kar ste vnesli v svoje telo pomembno vedeti kaj vsebuje, tako je pomembno vedeti kaj je v vašem CBD. Standardi jakosti in čistosti se razlikujejo po vsem svetu, vendar so nekateri najstrožji zakoni o učinkovitosti in čistosti v Združenih državah Amerike. Izdelki, razviti Združenih državah, pogosto izpolnjujejo najvišje kvalitetne standarde, katere dokazujemo s pomočjo laboratorijskih testiranj z dragimi, ne toksičnimi metodami ekstrakcije.

Celoten Spekter- olje konoplje celotne rastline

Da bi dobili celotno paleto koristi konoplje vključno s kanabinoidi, flavonoidi in terpeni, mora biti vaš CBD izdelan "cele rastline" ali "polnega spektera". To pomeni, da pridobivanje olja CBD na osnovi konoplje vključuje celotno paleto prednosti konoplje.

Izolati, ki izolirajo samo kanabinoid CBD, so manj učinkoviti, ker nimajo prisotnosti tudi drugih kanabinoidov, flavonoidov in terpenov.

ČESAR NE BI SMELO BITI V MOJEM CBD ?

Bakterije, Plesen in Pesticidi

Grozljivo se zdi, da večina CBD podjetij ne nosi svoje odgovornosti za konopljo v lastnih produktih. Nekatera CBD podjetja imajo v produktih celo ceneno izvorno konopljo iz Kitajske, kjer pridelovalci niso omejeni v kakovostnih pridelavah.

Poiščite vrhunsko CBD olje konoplje, pridobljeno v Evropi ali Severni Ameriki s kakovostnimi formulacijami skupaj z analiznim testiranjem moči in čistosti.

Medtem, ko testiranje produktov na bakterije kot je E. Coli, zakonsko ni predpisano, najbolj odgovorne CBD družbe vključujejo tudi tovrstne analize, katere analizne certifikate (COA), najdete na portalih družbe in CBD produkta na vpogled pregled, pred vašim nakupom.

Poiskati morate (COA) analizno potrdilo o CBD pristnosti, ki dokazuje, da je serija v prodaji brez bakterij, pesticidov in plesni ter potrdilo, ki zagotavlja doslednost v odmerku in jakosti CBD.

Iskanje kakovostne CBD blagovne znamke, ki izpolnjuje naštete zahteve, ni težko. Narediti nekaj raziskav o vašem CBD pa vam bo zagotovilo zaupanje na dolgi rok, saj se boste počutili varno in si boste zagotovili zdravje na dolgi rok.

Naročnik oglasa je Elixinol TM.