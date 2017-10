Zakaj je meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« prava izbira

Z vključitvijo slovenskih rejcev in predelovalcev govejega in perutninskega mesa v shemo »izbrana kakovost« vam bo ta informacija lažje dostopna z enim samim znakom, znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

Slovenski rejci in predelovalci govejega in perutninskega mesa, združeni v lokalno oskrbno verigo, so začeli kakovostno domače meso označevati z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, ki vam zagotavlja višjo kakovost, slovensko poreklo in dodatne kontrole mesa, preden pride na police.

Slovenija – idealna za okolju prijazno kmetovanje

Slovenija je dežela s številnimi naravnimi bogastvi, med katere spadajo tudi pestrost kmetijske rabe, velike površine travnikov in pašnikov, kar omogoča dobre pogoje za okolju prijazno kmetovanje. Kar 86 % slovenskih kmetijskih površin leži na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kar onemogoča nastanek velikih farm, kot jih poznamo iz tujine. Slovensko kmetijstvo je zaradi majhnih obdelovalnih površin neintenzivno, tradicionalno in trajnostno, vse to pa ugodno vpliva na kakovost hrane, ki jo proizvedemo. Skrbni slovenski rejci tako zagotavljajo dobro surovino domačim mesnopredelovalnim podjetjem, ki dnevno dostavljajo sveže in kakovostno meso na prodajna mesta. Vsi skupaj pa ustvarjajo pogoje za višjo stopnjo prehranske neodvisnosti.

Kratke razdalje

Slovenci za pot od morja do panonskih nižin ali pa od Gorenjske do Kolpe ne potrebujemo dosti več kot dve uri. Prav tako je z našo hrano, ki od pridelovalca do krožnika zaradi majhnosti Slovenije pride zelo hitro, ne izgubi na kakovosti in kar je tudi zelo pomembno, z dolgimi transporti ne onesnažujemo okolja.

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« med drugim zagotavlja, da žival, iz katere je bil narejen izdelek, ni prepotovala več kot 200 kilometrov in ni preživela skupaj več kot osem ur transporta.

Poreklo – pridelano in predelano v Sloveniji

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« nam zagotavlja, da so bile živali vzrejene v Sloveniji po najvišjih standardih, pri čemer sta kakovostna krma in skrb za zdravstveno varstvo živali ključni zahtevi za vstop rejcev v shemo. Proizvajalci za proizvodnjo govedine in perutnine »izbrana kakovost – Slovenija« uporabljajo izključno meso, pridobljeno od živali iz certificiranih rej, kar pomeni, da morajo tudi rejci upoštevati vse stroge predpise reje. Znak »izbrana kakovost – Slovenija« ni pridobljen za vedno – nadzor nad pridelavo in predelavo se v obratih nosilcev dejavnosti preverja letno. Ta nadzor izvajajo neodvisni certifikacijski organi.

Kontrola kakovosti

Naravne danosti v Sloveniji in k trajnostnemu razvoju usmerjeno domače kmetijstvo omogočajo dobre pogoje za kakovostno prirejo in proizvodnjo mesa, ki jo v okviru sheme »izbrana kakovost« še dodatno skrbno kontrolirajo certifikacijski organi.

Certifikacijski organi, ki podeljujejo znak »izbrana kakovost – Slovenija« rejcem in predelovalcem nalagajo redno izvajanje notranjih kontrol, kar pomeni, da morajo dokumentirati vse glavne postopke pridelave in predelave. Enkrat letno pa pridelovalce in predelovalce obiščejo kontrolorji oziroma predstavniki certfikacijskih organov, ki najprej preverijo, ali so bile notranje kontrole izvedene pravilno in dovolj skrbno, nato pa izvedejo še tako imenovano zunanjo kontrolo. Če so rezultati kontrole zadovoljivi pridelovalec oziroma predelovalec lahko še naprej uporablja znak »izbrana kakovost – Slovenija«. Če so najdene še sprejemljive pomanjkljivosti, kontrolni organ poda priporočila za izboljšanje, če rezultati kontrole niso dobri, se pridelovalcu ali predelovalcu pravica do uporabe znaka odvzame.

Ohranjanje tradicije

Podobno kot slovenske kmetije ohranjajo tradicionalno majhnost oziroma, v primerjavi z intenzivnimi tujimi kmetijami, skoraj butičnost, se tudi v mesno predelovalni industriji ohranjajo tradicionalni načini predelave mesa. Tako pridelovalci kot predelovalci s skrbnostjo zagotavljajo sveže, okusno in kakovostno meso, kar sedaj lahko dokazujejo z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« in tako olajšajo izbiro tudi nam, potrošnikom.

Po zadnjih raziskavah naj bi se s prirejo mesa govedi ukvarjala skoraj polovica vseh slovenskih kmetij, medtem ko prireja perutninskega mesa predstavlja nekoliko manjši odstotek vrednosti živinorejske proizvodnje, tj. okoli 18 %.

