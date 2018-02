V MD Medicini napovedujejo pravne postopke, če bi letošnji enkratni program padel v vodo

Matevž Gorenšek je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da imajo tako dovoljenje za opravljanje dejavnosti kot tudi koncesijo za ortopedijo, ki obsega operativno in ambulantno dejavnost. Sicer imajo v koncesijski pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije opredeljen program le za ambulantno dejavnost, a kot opozarja, imajo mnenje ustavnega pravnika, ki jasno opredeljuje odločbo o izvajanju javne službe kot dokument, ki mu je vsaka pogodba podrejena. To mnenje so po njegovih besedah poslali tudi na ministrstvo za zdravje.

Med koalicijskimi strankami se bije bitka okoli razmerij med javnim in zasebnim zdravstvom. Bitko je odprl SD, in sicer na primeru dodelitve 130 operacij zasebniku MD Medicina. Gre za dodatni oziroma izredni program skrajševanja nedopustno dolgih čakalnih vrst. Židan je direktorja omenjene zasebne klinike zaradi SMS sporočila celo prijavil protikorupcijski komisiji.

MD Medicina se za enkratni dodatni program poteguje od leta 2016. Takrat so javni zavodi tudi obljubili, da bodo opravili veliko dodatnega programa, nato pa se je izkazalo, da niso v celoti opravili niti rednega programa, je opozoril Gorenšek. Nato je ministrstvo za zdravje v lanskem letu MD Medicini želelo dodeliti 450 operacij, a programa na koncu ob nasprotovanju javnih zavodov in dela politike niso dobili.

Javni zavodi so ob tem navajali, da bodo sami opravili program, ki ga je ministrstvo želelo prerazporediti MD Medicini, kar pa se ni zgodilo, je izpostavil Gorenšek. Zato se sprašuje, kdo bo prevzel odgovornost, da se denar za bolnika ni porabil, čeprav je bil zagotovljen.

Sam razume politično odgovornost predvsem kot odgovornost do ljudi, ne pa kot odgovornost do ohranjanja javnih zavodov. Zato je tudi poslal SMS sporočilo predsedniku SD Dejanu Židanu, naj pojasni, zakaj je MD Medicina unikum v zgodbi dodeljevanja enkratnega dodatnega programa in kako se počuti odgovornega, da bolniki lani niso prišli do dodatnih operacij, čeprav bi lahko. Židan je o tem sporočilu oz. komunikaciji seznanil vlado in Komisijo za preprečevanje korupcije.

Gorenšek ne ve, zakaj se politika toliko ukvarja z njim. Kot je dejal, mu tega nihče ni pojasnil. Po njegovem mnenju zdaj ni več poti nazaj, torej da ne bi dobili programa glede na to, da je vlada potrdila tako splošni dogovor kot tudi enkratni dodatni program. V kolikor pa bi se to zgodilo, bi takšna situacija pomenila neustavno stanje. V takem primeru bi se poslužili pravnih poti.

Ministrstvo za zdravje jim pogodbe za enkratni dodatni program, v okviru katerega so za letos dobili 130 ortopedskih operacij, še ni poslalo. Gorenšek obljublja, da bodo z operacijami začeli v enem tednu po podpisu pogodbe. Prednost bodo imeli tisti, ki so jih pregledali že lani, ko se jim je nakazoval dodatni program. Celoten program 130 operacij lahko po njegovih besedah opravijo v dveh mesecih. Lani so v MD Medicini operirali 500 bolnikov, 100.000 so jih ambulantno pregledali.

V MD Medicini deluje 72 zdravnikov, od tega 20 ortopedov. Štirje zdravniki so redno zaposleni, dva sta v procesu zaposlitve, je pojasnil Gorenšek. Večino programa po njegovih navedbah opravijo redno zaposleni zdravniki. Ostali zdravniki, ki so primarno zaposleni v javnem zdravstvu, imajo od svojih delodajalcev dovoljenje za delo pri MD Medicini, prav tako noben ne presega omejitve po zakonu o zdravstveni dejavnosti, je pojasnil.