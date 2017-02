Zakaj Ljubljana še vedno nima varne sobe za injiciranje drog?

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Vsak dan naj bi pariško varno sobo obiskalo okoli 400 odvisnikov. Pred vhodom se odvisnik najprej registrira. Pokazati mora mamilo, ki ga bo vzel, kar omogoča, da ga strokovnjaki iz ekipe lahko opozorijo na kakovost, zlasti če vedo, da gre za eno od nekakovostnih drog, ki krožijo po Parizu. Nato si odvisnik s sterilnim priborom injicira drogo. Na voljo ima 30 minut.

Ekipa pazi, da ne pride do prevelikega odmerka. Ne smejo mu pomagati pri vbrizganju injekcije, lahko pa mu pomagajo najti žilo. Prostor vsakič razkužijo. Nato gre uporabnik v sobo za počitek, kjer so na razpolago medicinska sestra, socialni delavec in zdravnik.

V 20 letih ni v varni sobi nikjer po Evropi umrl še nihče. V Sloveniji pa vsako leto zaradi predoziranja in drugih zapletov umre na destine odvisnikov. Lani je vsaj eden celo na javnem stranišču. Varne sobe bi preprečile veliko okužb s hepatitisom.

In če spregovorimo v številkah. Takšna kot jo imajo v Parizu bi stala vsaj 350.000 evrov na leto. A Slovenija je za zdaj pripravila piloti projekt - soba bi bila odprta 6 ur in le v delovnih dneh. Prisoten bi bil le en zdravstveni delavec, stalo bi nas 80.000 evrov na leto. Toliko kot državo stane eno zdravljenje hepatitsa C.

"Torej, če preprečimo eno okužbo s hepatitsom C, je projekt že upravičen," razlaga Borut Bah iz društva za zmanjševanje škode zaradi jemanja drog Stigma, ki je skupaj z dr. Milanom Krekom tudi glavni pobudnik za varno sobo.

Ko smo lanskega januarja objavili prispevek o odvrženih iglah in varni sobi, je bil Bah prepričan, da bo soba zaživela že lanskega marca. A se je motil. Zavoro je potegnilo ministrstvo za zdravje in zdaj projekt že leto dni proučuje komsiija za medicinsko etiko. Ki končenga odgovora še ni dala.

