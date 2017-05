Zakaj slovenska potica še vedno ni zaščitena?

Potem ko jo je omenil papež Frančišek, so o potici kot slovenski sladici govorili vsi svetovni mediji. V Sloveniji pa se marsikdo sprašuje, kako to, da je še vedno nismo zaščitili v Bruslju. Pristojni zagotavljajo, da so tik pred vložitvijo vloge, s katero bo - kot slovenska potica - zaščiteno osnovno testo in šest značilnih nadevov. Toda zakaj je trajalo tako dolgo?