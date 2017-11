Zakaj so oblačne noči bolj tople od jasnih?

Začel se je zadnji mesec jeseni, a zjutraj smo v minulih dneh že beležili povsem zimske temperature. In zakaj se noči ohlajajo? Zemlja čez dan prejema sončno energijo kot kratkovalovno sevanje. Tla se segrevajo, nekaj energije pa se odbije nazaj v vesolje. Ponoči sončne energije ni, tla pa energijo še vedno oddajajo in to povzroči padec temperature pri tleh. Oblaki pa preprečujejo uhajanje toplote v ozračje.