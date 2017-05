Zakaj v primeru gradnje Stožic še vedno ni sodnega epiloga? Kdo se koga boji?

V primeru gradnje Stožic še vedno ni sodnega epiloga. Se preiskovalni organi bojijo vplivnih politikov in bančnikov, ki so podpisovali milijonska posojila, ki jih saniramo davkoplačevalci? Razkrivamo, da so kar v kreditni pogodbi za gradnjo določili, koliko morajo stati dodatna dela, in stroške dvignili za 21 milijonov evrov.