Zaključek kulinarično-dobrodelnega popotovanja FerFud DUEL

Številni obiskovalci so določili, da se na podlagi fer kriterijev na strokovno ekskurzijo v vrhunsko špansko restavracijo ARZAK odpravljata Urška in Andraž iz ekipe KULT316. Podjetje Hofer, ki je nosilec projekta in zagotavlja kakovostne sestavine za fine grižljaje, pa je Botrstvu slovesno predalo bon z donacijskim zneskom 5.798,96 evrov.

FerFud DUEL

Že tretja, letos podvojena izdaja projekta FerFud – FerFud DUEL –, je obiskovalcem postregla s finimi grižljaji, mladima ekipama pa z nepozabno priložnostjo, da pokažeta in izpilita svoj talent, prepričata obiskovalce ter se na koncu odpravita na strokovno ekskurzijo v eno najboljših restavracij na svetu. V špansko restavracijo Arzak, ki se ponaša s tremi Michelinovimi zvezdicami, se odpravljata Urška in Andraž iz ekipe KULT316.

Na današnjem dogodku na ljubljanskem Pogačarjevem trgu sta povedala: »Navdušenje je neizmerno. Že samo sodelovanje v FerFud DUEL-u je bilo super, zdaj pa še ekskurzija. Odštevava minute in komaj čakava naslednji korak v najinem kulinaričnem popotovanju. Hvala vsem, ki ste prišli na dogodke in naju podprli in ne nazadnje pomagali zbrati donacijo za dober namen.«

Tudi Pia in Tjaša iz ekipe SEDEM sta dejali, da je bilo to »nepozabno doživetje, posebej dragoceno tako zaradi novih kuharskih veščin kot zaradi čisto osebnih izkušenj druženja z obiskovalci po vsej državi. Res lepa zgodba, s katero smo gotovo pridobili vsi.«

Projekt se zaključuje ravno v Tednu otroka, ki letos poteka v znamenju novih načinov izobraževanja in uporabnega znanja, bližje mladim, ki si vse bolj želijo inovativnega učenja in ustvarjalnega razmišljanja. FerFud s konceptom razvoja in nadgradnje konkretnih spretnosti v resničnih situacijah podpira idejo praktičnega izobraževanja in poleg okusnih domislic širi motivacijo za nadgrajevanje znanja.

Pri podjetju Hofer so ob zaključku dejali: »Današnja obiskanost zaključnega dogodka in vtisi na terenu po vsej Sloveniji kažejo, da so ljudje prepoznali pozitivno zgodbo o vrhunski kulinariki izpod rok mladih kuharskih talentov, ki so iz sestavin odlične kakovosti po trajno nizkih cenah ustvarjali fine jedi za fer namen. FerFud je tudi lep primer, česa vsega so mladi sposobni, če jim le damo priložnost. Sodelovanje s projektom Botrstvo pa daje projektu širši družbeni namen - veseli nas, da lahko skupaj podpiramo tudi mlade, ki odraščajo z omejenimi možnostmi.«

Fer kriteriji in fina nagrada

Od Hrušnusa, Kuskusknofkov, Ujetega dueta, Bučmana, Pohančka na plaži ter Polnega žaklca na meniju ekipe KULT316 do Potepujsa, Nedeljske klasike, Jabolčnega lopofa, Mediteranke, Grižljajade in Šnitpoh na meniju ekipe SEDEM so fini grižljaji vsi po vrsti navduševali obiskovalce, ki so z glasovanjem in doniranjem določili ekipo, ki jih je bolj navdušila. Tako se na ekskurzijo odpravlja ekipa, ki je bila uspešnejša pri doseganju dveh od treh fer kriterijev: višina zbrane donacije, kulinarična ocena jedi na dogodkih in povprečna vrednost prispevka, ki so ga obiskovalci dodatno namenili za fine grižljaje.

Fini grižljaji za fer namen

Fini grižljaji iz sestavin odlične kakovosti so bili tudi letos na voljo po fer ceni, ki so ji obiskovalci lahko dodali znesek po svojih zmožnostih in okusu. Hofer je zbrani prispevek v vrednosti 5.798,96 evrov namenil projektu Botrstvo, enak znesek pa kot dodatno plačilo razdelil med ekipi. Dober namen je bil, kot obljubljeno, podvojen. Ob prejemu donacije je Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, pod okriljem katere poteka projekt Botrstvo v Sloveniji, dejala: »Najprej iskrena hvala podjetju Hofer za zaupanje in podporo. V projektu Botrstvo se kljub pozitivnejšim gospodarskim napovedim še vedno dnevno srečujemo z otroki, ki teh izboljšanj niso deležni. Ta akcija je med mlade ponesla novo možnost, da pokažejo svoje spretnosti, ob tem pa tudi pomagajo tistim, ki bodo morda sledili njihovim stopinjam. Še posebej nas z upanjem navdaja igrivost FerFud DUEL-a, ki sporoča, da je mogoče tudi na prijeten in zabaven način pomagati. Zato iskrena hvala obema ekipama, ki sta se trudili med ljudi ponesti sporočilo o sodelovanju za lepši jutri nas vseh.«

Na zaključnem dogodku so obiskovalci donirali še dodatnih 781,80 evrov, ki jih bo Hofer prištel k donaciji Botrstvu. Tako je končen skupni znesek za fer namen 6.580,76 evrov.

Fino nadaljevanje … poučno popotovanje!

Urška in Andraž se v priznani ARZAK s stoletno tradicijo vrhunske kulinarike h kuharski mojstrici Eleni Arzak odpravljata že konec oktobra. Njune dogodivščine spremljajte prek Facebook profila, Instagrama in Twitterja ter spletne strani ferfud.si

