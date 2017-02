Zakonca s pomočjo sodelavca v Evropsko unijo nezakonito spravila 24 ruskih državljanov

Koprski kriminalisti so dalj časa spremljali zakonski par iz Ankarana, ki naj bi tujcem pomagal priti do delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje, čeprav niso izpolnjevali pogojev za njihovo pridobitev.

Po pregledu celotne dokumentacije, zbranih obvestil in dokazov so kriminalisti ugotovili, da so osumljenci v štirih letih – v obdobju od 23. julija 2012 do 26. februarja 2016 – izvršili 23 kaznivih dejanj. "Pri tem so na območje EU oziroma Schengensko območje nezakonito spravili 24 tujcev, izključno državljanov Ruske federacije," je sporočila Anita Leskovec iz PU Koper.

Fiktivno pridobivali dovoljenja za prebivanje

Tujcem so organizirali celotno fiktivno pridobitev dovoljenja za prebivanje – "od oglaševanja, kako priti do dovoljenj, odprtja podjetja, pridobivanja delovenga dovoljenja in v končni fazi do dovoljenja za prebivanje". Osumljenci so poskrbeli tudi za kasnejše podaljševanje teh dovoljenj. Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da tujci ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, zaradi katerih so jim dovoljenje izdali.

"S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da sta osumljena zakonca na internetni strani v ruskem jeziku oglaševala, kako tujcem na območju Slovenije odpreti podjetje. Proti plačilu 2800 evrov sta jim priskrbela vso potrebno dokumentacijo za delo in prebivanje, ki je nato tujcem omogočala potovanje v več kot 100 držav brez vizuma, delo, nakup nepremičnin in drugih stvari. Na ta način sta angažirala tujce, da so vstopili v stik z njunim podjetjem. Po kontaktu tujcev z njunim podjetjem, sta jim na območju Slovenije odprla podjetje ob pomoči in angažiranju sostorilca, pri tem pa sta za urejanje dokumentacije pooblaščala tudi zaposlene v svojem podjetju," so pojasnili na PU Koper.

Zakonca sta s pomočnikom preko svojega podjetja na nezakonit način pridobila dovoljenja za 24 ruskih državljanov. (Foto: iStock)

Z nezakonitim pridobivanjem dovoljenj za tujce zaslužili najmanj 67.200 evrov

Osumljenci so bili zelo dobro organizirani, zelo dobro so poznali pravni red Evropske unije in poslovanje gospodarskih subjektov. Iz zbranega dokaznega gradiva je razvidno, da so osebe večkrat sodelovale in tudi, kakšne so bile njihove vloge.

Osumljenci so delovali usklajeno, "s ciljem čim obsežnejšega fiktivnega pridobivanja dovoljenj za tujce in posledično pridobitve protipravne premoženjske koristi". S takšnim nezakonitim delovanjem so osumljenci zaslužili najmanj 67.200 evrov.

Za storitev kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države je zagrožena zaporna kazen do petih let in denarna kazen, so pojasnili na PU Koper.

Kazensko ovadili tri osebe, za zdaj vsi na prostosti

Kriminalistično preiskavo je usmerjalo pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Ob zaključku preiskave so opravili tudi hišno preiskavo pri osumljenih zakoncih in na sedežu njunega podjetja.

V zaključeni kriminalistični preiskavi so kazensko ovadili tri fizične osebe in eno pravno osebo. Gre za 53-letnega državljana Slovenije in 50-letno državljanko Rusije iz Ankarana, 36-letnega državljana Slovenije iz Prekmurja in pravno osebo, ki je v lasti zakonskega para.

Za osumljenega 53-letnika je tožilka predlagala odreditev pripora, a po zaslišanju pri preiskovalni sodnici ga je ta izpustila na prostost.

Pogoste zlorabe delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje

Koprski kriminalisti s preiskavami tovrstnih kaznivih dejanj nadaljujejo, saj gre za organiziran kriminal. "Ugotavljamo namreč, da storilci še naprej izrabljajo zakonsko ureditev na tem področju, zato je preiskovanju teh kaznivih dejanj namenjena posebna pozornost, z namenom pravočasne zaznave organiziranja nezakonitega preseljevanja in posledično preprečitve nezakonitega vstopa tujcev na ozemlje Republike Slovenije in v ostale članice EU in območja Schengena," je še poudarila Anita Leskovec.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so v preteklih letih večkrat zaznali tovrstna kazniva dejanja, ki so povezana z zlorabami delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje. Največkrat so jih zlorabljali predvsem tujci, državljani Srbije, BiH, Kosova, Rusije in Ukrajine.