FOTO in VIDEO: Žalsko občino zajelo močno neurje s točo

Žalsko občino je popoldne zajelo močno neurje s točo. Močan dež sta spremljala 10-minutna toča ter zelo močan veter, ki še vedno piha. Ponekod so bili tudi udari strele. Kakšno škodo na poljščinah in sadnem drevju je povzročila toča v velikosti manjšega oreha, še ni znano.

Zelo močna nevihta s točo je besnela tudi pri Metliki v Beli Krajini, je sporočil bralec, ki nam je poslal posnetek. Po prvih informacijah naj bi povzročila škodo na kar nekaj strehah.

Na Proseniškem v šentjurski občini pa je krajanom preglavice povzročala meteorna voda, ki ogroža tudi poslovni objekt Na Dobravi v Radljah ob Dravi. Posredovali so delavci komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, je zapisano na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje.

Zaradi neurja z močnim dežjem je poplavilo in naneslo zemljino na glavno cesto Vuhred-Ožbalt v občini Podvelka. Posredovali so delavci Cestnega podjetja VOC Celje, ki so cesto očistili.

V Selnici ob Dravi je strela udarila v drevo. V Medlogu pri Celju so na cestišču podrta drevesa, podvoz na Kersnikovi ulici v Celju pa je zalila voda.

Plohe in nevihte tudi v prihodnjih dneh

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v osrednji, severni in vzhodni Sloveniji bodo nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo vročinske nevihte. Manj verjetne bodo ob morju.